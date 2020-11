Se manifestaron en contra de la discriminación a la diversidad sexual

Compartir esta noticia:











Este sábado el colectivo LGBTQ+ desarrolló una concentración en la Plaza San Martín para reclamar por el cese de la discriminación por la elección sexual.

La tesorera de la Asociación Nosotres, abogada Florencia “Colo” Aguerrido, dialogó con Plan B y sostuvo que durante la pandemia han tenido la oportunidad de desarrollar varias capacitaciones “tuvimos capacitaciones de testeos de VIH, que es una temática muy delicada y que además, hay mucha discriminación, ya que se da por hecho que el VIH sale de la comunidad”.

Destaca que están la plaza porque “queremos visibilizar la problemática y reclamar que se sancione la ley de inclusión laboral para el colectivo travesti y trans y que se ponga en práctica”.

También señaló que “para decir basta de tansfemicidios, por distribución publica de preservativos femeninos y campo de látex para las personas que tienen sexo entre vulvas”,

Otro de los reclamos es la emergencia cultural porque “las personas artistas quedaron totalmente desampararais y no pudieron subsistir, e incluso hoy tampoco lo pueden hacer porque las actividades no están permitidas”.

Sostuvo que en estos tiempos todavía “hay mucha discriminación” y agregó que “se usan términos y dichos homofóbicos, te miran mal si te ven con una persona que creen que es igual a vos en lo sexual, te discriminan, te miran raro, te tratan de puto”.

“Si la gente que usa ropa sin género, como puede ser los varones gays, que usan polleras, se los ridiculiza, se le mira y se le ríe, te tratan de marica, de mariposón. Por otro lado, a mí me ha pasado cuando me corto el pelo, enseguida me dicen sos torta. La discriminación es una cuestión sistemática y de cultura”.

También se refirió que hay una discriminación en lo laboral: “el colectivo no consigue trabajo, por eso es necesaria una ley que se ejecute de inmediato”.

Por último, expresó que también en los adolescentes se hace discriminación con el bullying.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios