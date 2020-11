¡Qué semanita! (caras y caretas)

Compartir esta noticia:











El resumen semanal de la tradicional galería de Plan B, con imágenes y epígrafes antojadizos, trae un poco de todo: peronismo K, anti K, discursos contra «los indios», el aborto, los pobres que agarran la pala, la manía de controlar de las fuerzas de la represión legal, el ajuste K en el PAMI, el mural que tapó el PO, entre otras cosas. Pasen y vean.

Alta caravana. El FreJuPa Santa Rosa (léase, agrupaciones peronistas internas y partidos políticos aliados) conmemoraron el día del militante peronista, lo que le hizo ruido a muchos. Ante la desidia de la conducción del PJ, el intendente Luciano di Nápoli se erigió en el referente de una conmemoración que muchas personas no quisieron dejar pasar. Dicen que comenzó el «operativo venganza» y que no le perdonarían tamaña osadía al Jefe Comunal. Por ahora, quedan las fotos de la larga caravana realizada el 17 de noviembre.

Genuinos anti K. A poco de iniciarse la nueva gestión, sectores militantes de base comenzaron a criticar a la gestión de di Nápoli porque aseguran que los «dejaron afuera», lo que se puede traducir en «le dio cargo a otros partidos». El viernes pasado se olvidaron de las críticas que ayer le hacían a los viejos dirigentes por «no abrir el partido» y se centraron en el gobierno municipal, expresión de un frente interno y externo pocas veces visto.

La V de la Victoria. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, festeja el día del militante y el éxito de la convocatoria. Esos dedos en V reflejan la doble victoria.

Néstor, Cristina, Daniel y Alberto, son todos ajustadores, por eso voto en blanco. El sábado se inició una polémica porque el Partido Obrero tapó un mural que conmemoraba los 10 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Despertó la airada reacción del diputado Leonardo Avendaño, que los calificó de «funcionales a la derecha». Y no tardaría en llegar la respuesta.

Creo que son indios, pero lo digo en privado. El excandidato a intendente de Cambiemos en Catriló, José Urrestarazu, se mofó de una noticia que daba cuenta de la instalación de una escultura en homenaje a los pueblos originarios en Uriburu, pero al ver que sus palabras eran discriminatorias, borró el posteo de Facebook en el que había dicho: “y si, son todos indios ahí”. Lo arregló diciendo que era un chiste privado en un chat, pero que no se dio cuenta y lo publicó en su muro. A todos nos quedó claro su pensamiento y que de ahora en más, lo va a esconder en el fuero íntimo.

Perdón Tapera, pero Cristina, Macri, Daniel, Alberto, Néstor y el impuesto a la riqueza, son lo mismo. El Partido Obrero ensayó un pedido de disculpas mediante un comunicado de prensa por tapar el mural, donde la disculpa ocupa un párrafo (365 caractéres) y sus críticas que los llevaron a tapar el mural, los siguientes siete párrafos (3974 caractéres). Con disculpas así…

Planeros. Los referentes del MTE de Santa Rosa dieron por tierra (nunca mejor dicho) con los prejuicios híper difundidos por sectores rancios de la sociedad que avalan exenciones impositivas para empresarios, los planeros vip que recibieron del estado un subsidio para pagar la plantilla salairal, y que son los mismos que se oponen al impuesto a las grandes fortunas y centran sus críticas en los pobres, a quienes además, responsabilizan de su pobreza. El proyecto hortícola municipal y del Movimiento de Trabajadores Excluidos cosechó y vendió su primera producción. Y saben qué, estos agarraron la pala en serio.

Ajuste F – F. Entre tantas dulces locales en una semana donde hicieron una gran demostración de fuerza política, los seguidores del Gobierno de Fernández – Fernández se tuvieron que bancar una legítima protesta por el ajuste peronista hacia los jubilados. Fue por el cierre de talleres socioeducativos, que finalmente, no sostuvieron y dieron marcha atrás. Se ve que un peronista necesitó dos tiempos para darse cuenta que era un ajuste hacia los más postergados. Eso si, sostienen el achique porque no les han pagado sus salarios.

¿Y si mejor hacen una transferencia? En más de una ocasión la Municipalidad de Santa Rosa realizó actos de entrega de cheques por los créditos destinados a emprendedores. Lo hacen con distanciamiento y barbijos, pero no sería mejor, en tiempos de pandemia, ¿una transferencia bancaria? Puede que muchos no tengan cuentas… pero si es por la foto, siempre queda la alternativa de hacer un acto virtual y difundir la captura de pantalla del zoom.

Verde que te quiero verde. Como era de esperar, ya que su postura es pública y conocida, el ministro González García no dudó en atarse a la muñeca un pañuelo de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito que le alcanzó una militante feminista durante su visita del jueves pasado.

No, porque no. Esa manía de prohibir, sigue innata aun en las fuerzas de la democracia. Tenían a toda la prensa adentro del aeropuerto pero al cronista de Plan B no lo dejaron pasar. Se va acabar, se va acabar…

Ahora 12. Los gremios docentes, con reparos, aceptaron una recomposición salarial que por lo bajo afiliados y afiliadas consideran insuficiente. La Mesa Intersindical, por mayoría la rechazó. El que le metió el gancho, pero que no modifica la situacion de rechazo, fue el representante de UPCN.

En cualquier momento alquila una casa… o una pieza de hotel. El exdiputado nacional, exsecretario de Deportes de la Nación y exprecandidato a gobernador del macrismo pampeano, reapareció en la tele para hablar de fútbol. En tiempos preelectorales puede leerse como la intención de volver a la provincia, que quiere gobernar, pero no vive en ella. En 2013 alquiló una casa, desde 2015 paraba en un conocido hotel.

Lo arreglamo’ con una foto. El presidente del PJ, Rubén Marín, es a todas luces la autoridad que debía convocar a un acto del día de la Militancia. Tras el éxito de la caravana, desde el sector naranja quisieron decir que habían hecho un acto virtual en Toay. Fue una salida de ocasión al ver que la realidad les tiraba en la cara el error político que habían cometido. En este caso, le sirvió la visita de Mario Canoba, de la Mesa Federal del Peronismo 26 de Julio, para aparecer en las redes y tratar de enmendar la ausencia. Antes, Marín había difundido una carta en la que, sin nombrarlo, calificó de «Mesías Pasajero» al intendente de Santa Rosa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios