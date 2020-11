Ardohain pide aumentar el cupo para los actos académicos: “no alcanza para estar todos presentes”

Compartir esta noticia:











En el marco del proyecto presentado la semana pasada, para solicitar se posibilite la presencia de estudiantes que finalicen las diferentes etapas educativas (primaria, secundaria y/o nivel superior) en los respectivos actos académicos, el diputado Martín Ardohain expresó:

“Veo de buen grado que el Gobierno Provincial haya dispuesto un protocolo para que los estudiantes puedan tener el acto académico que tanto esperan, pero lamentablemente es insuficiente.”

Así también el diputado enfatizó que, “todos sabemos del entusiasmo con que los chicos y sus familias se preparan para ese día, pero el cupo máximo de 55 participantes por acto no alcanza. Existen promociones de más de 30 chicos y si les sumamos los padres, docentes, fotógrafo y personal no docente, lamentablemente de ninguna manera podrían estar todos los alumnos presentes. No tiene lógica.”

El diputado propuso que, “dado que los actos deben ser en espacios abiertos, y con una distancia de 3 metros entre uno y otro grupo familiar, bien se podrían realizar en canchas de futbol de los barrios, en plazas o espacios verdes que las respectivas municipalidades puedan prestar para ese día y así no tendríamos la tremenda limitante de 55 personas por acto”

