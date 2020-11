Convocan en Santa Rosa para pedir que el acceso a internet debe ser para todos

Compartir esta noticia:











La Federación Juvenil Comunista convoca para este jueves a las 19 horas en la Estación de Ferrocarril en Santa Rosa, para reclamar por el acceso a internet para todas las personas.

Solicitan para la convocatoria que se respete la distancia social, el uso de barbijo y alcohol en gel. Además, piden que las organizaciones que van a concurrir lo hagan con no más de tres personas.

Compartieron un documento que textualmente sostiene lo siguiente:

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado al Internet como un Derecho Humano, ya que una de sus características, cimenta en ser considerado como principal proveedor de opiniones u expresiones que promulguen e incentiven la óptica social, por lo que, además de ser considerable como una herramienta de contenidos, promueve la crítica del individuo.

Es por ello que, su importancia tanto para asegurar DDHH, como para brindar ventajas competitivas laboralmente y para posicionar a un país en el mundo, hizo que este sea distinguido por la ONU como tal.

Sin embargo, existen personas que no tienen acceso a internet, y las cuales pueden quedar excluidas de este nuevo mundo donde todo se maneja a través de este fenómeno, exacerbando así desigualdades económicas y sociales. Esta parcialidad entre las personas desconectadas y conectadas, se ha denominado “Brecha Digital”, y no ha hecho otra cosa más que deslumbrar la terrorífica sazón de las disparidades que colman a los derechos humanos en el seno de las distintas sociedades. Por lo que, en realidad, la propuesta de internet como un derecho humano, no deja de ser un arquetipo sobre el cual se deberá de seguir trabajando en conjunto para lograr así su resolución, y que abarque a todas aquellas personas que carecen de el por igual.

Debería de ser execrable el que haya derechos para algunos/as y para otros/as no.

Ante este reconocimiento, los Estados tienen la obligación de brindarle a todos/as sus ciudadanos/as el Internet para que puedan acceder, en circunstancias de tenerlo, a las mismas posibilidades.

Valoramos el DNU del Estado Nacional 690/2020 que dice “el derecho de acceso a Internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona”.

En la Provincia de La Pampa la pandemia profundizó la “brecha digital”. Las palabras de Marcela Feuerschvenger: “Pero seguro que hay cosas que llegaron para quedarse como el vínculo con la tecnología”. Plan b noticias, 18/11/2020. Este panorama por parte de autoridades del Ministerio de Cultura y Educación nos hace necesario poner en la centralidad cómo la población educativa de La Pampa puede acceder a la Internet como un DDHH.

Proponemos una hoja de ruta por parte del Estado para asegurar que el Internet sea ejercido como un Derecho Humano y disminuir la brecha digital:

El Estado debe implementar un plan a desarrollarse en plazos y tiempos viables. Recuperar el programa Conectar Igualdad para la Educación Pública. Otorgar becas para aquellos/as estudiantes del Sistema Educativo para uso exclusivo de Internet con fines pedagógicos. La Participación Multisectorial es clave y totalmente necesaria para el desarrollo de una política pública. El Estado debe jugar un rol central para que el servicio de Internet no quede en manos de unas pocas empresas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios