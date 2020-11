Creación del Trayecto de Formación Teatral: “Este es un enorme primer paso”

Compartir esta noticia:











La directora de Educación de la comuna, Natalia Lara, se refirió a la reciente aprobación por medio del Concejo Deliberante, de la creación del “Trayecto de Formación Teatral”, disciplina que se sumará a las ofertas educativas promovidas desde la órbita de la Escuela Municipal Santa Rosa (EMSAR).

En primer lugar, la funcionaria señaló que el hecho de que este tipo de propuestas se puedan cristalizar y llevar adelante, demuestra que existe una clara voluntad y decisión política de hacer las cosas bien por parte del Intendente Municipal y su equipo de gestión.

También destacó que este nuevo trayecto de formación fue diseñado gracias a un enorme trabajo en conjunto desarrollado entre varios trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Educación, a lo cual se sumó además el experimentado aporte del actual Subdirector de Coordinación Cultural del municipio Alejandro Arias, con muchos años de trayectoria en actuación y dirección teatral, y el aporte propio que pudo dar ella misma desde lo pedagógico, a través de su experiencia docente. Paralelamente, mencionó que el proyecto también ha contado con el apoyo y colaboración de otros sectores ligados al teatro como la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano (ATTP), la Universidad Nacional de la Pampa, el Instituto Nacional del Teatro (INT) y grupos de teatro locales.

Lara expresó además que: “este es un enorme primer paso, pero no deja de ser un primer paso. Porque después de más de 36 años de no contar en Santa Rosa con un ámbito de formación teatral, hoy podemos contar con este trayecto ya aprobado, pero ahora toca ponernos a trabajar y a delinear los pormenores de cómo se va a efectivizar este trayecto educativo, en cuanto al proceso de inscripciones, y a cómo se van a desenvolver las clases. De nuestra parte esperamos que esta propuesta pueda avanzar y que el resultado sea con el tiempo la formación de una tecnicatura, pero ello depende no solo de la respuesta que tengamos de parte de la ciudadanía, sino también del trabajo que hagamos”, dijo en Radio Municipal.

También resaltó que este nuevo trayecto no tiene como fin la formación de docentes, ya que esa es una potestad del Ministerio de Educación de la Provincia, sino que la idea es formar artistas, que nutran el semillero de actores y actrices de la ciudad, y ayuden a potenciar y a elevar la calidad artística de los espectáculos de la ciudad.

Referencia al Día de la Soberanía Nacional

Apelando a su conocimiento y experiencia desde el rol de docente de historia, Natalia Lara también fue Invitada a hacer una reflexión personal sobre la conmemoración en nuestro país el pasado 20 de noviembre, del Día de la Soberanía Nacional.

Al respecto, afirmó que el estudio de la historia como disciplina brinda la posibilidad de aprender mucho más que simples hechos, nombres y fechas importantes, ya que su estudio enseña formas de vida, convicciones y da fundamentos a esas convicciones, y además de intentar explicar los porqués y cómo se está parado en la vida en determinado momento. Y en ese contexto, sostuvo que la batalla de la Vuelta de Obligado, es un hecho que define no solo quienes somos ahora, sino quienes queríamos ser en ese momento en que ni siquiera éramos una nación, ya que en ese entonces había una confederación de provincias que actuaban bastante separadas, prácticamente como estados independientes entre sí, con la centralidad puesta en el puerto de Buenos Aires.

Argumentó en ese sentido que al igual que como pasa en la actualidad, grandes potencias mundiales, en ese momento de la historia Inglaterra y Francia, querían adueñarse de los territorios hoy argentinos y de sus recursos, no ya con el estilo arrasador y colonizador de España, sino al estilo capitalista, con el uso de su poderío naval, para establecer relaciones comerciales directas con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes sin la intervención del Puerto de la Buenos Aires, desconociendo la soberanía de la confederación sobre la navegación de sus ríos interiores. Pero lo que nunca imaginaron esas potencias, era que más allá de la amplia inequidad y supremacía a su favor en cuanto a poderío militar y recursos, se iban a encontrar con una población que demostró un sentido de pertenencia y una convicción tal, que a fuerza de puro coraje y estrategia ofreció una ardua resistencia que aunque no logró la victoria militar, resultó muy costosa e hizo fracasar con el tiempo las ambiciones de las fuerzas invasoras, que terminaron por reconocer más adelante la soberanía nacional sobre dichos ríos.

Expresó además que “actualmente las luchas por la soberanía también adoptan otras formas, ya no con cadenas y armas, sino que se trata de luchas culturales, de derechos o anti-derechos, y que pueden tener los mismos resultados nefastos si no nos unimos y no nos damos cuenta que a pesar de que tengamos diferencias, hay muchas más cosas valiosas que nos unen”.

Posición personal respecto al impulso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

En otro marco, Lara fue consultada sobre cuál es su opinión personal respecto al debate que se entablado en nuestra sociedad, a partir de la reciente presentación por parte del Gobierno Nacional al Congreso, del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Manifestó en ese aspecto que cualquiera sea la postura que pueda tener una persona sobre el tema, lo fundamental es que el debate sea respetuoso, ya que más allá de que se piense distinto, ello no hace que una persona sea mejor o peor.

En cuanto a su opinión personal, sostuvo que “debemos preguntarnos como sociedad qué es lo que queremos, si una ampliación de derechos o no. Dado que pasó lo mismo con otras leyes como la del matrimonio igualitario, y antes con la de divorcio. En definitiva, somos personas independientes, y el Estado lo que quiere hacer es generar un marco normativo, o un paraguas legislativo, que entiendo tiene que ver con la ampliación de derechos, pero después las decisiones de vida son decisiones individuales y personales de cada ciudadano. Hoy de hecho el aborto existe, aunque la ley todavía no exista. Y se hace en forma clandestina e ilegal, y ello causa año tras año miles de víctimas por esa situación. Y por eso creo que el hecho de que la Ley no se sancione, no va a hacer que el aborto desaparezca, y eso está muy claro y lo demuestra la realidad. Entonces, me parece que es mejor aspirar a una ampliación de derechos”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios