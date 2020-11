Maquierya entrevistó a Bullrich, quien pidió ir “más a fondo” contra los paros y las movilizaciones

Compartir esta noticia:











En un ciclo de entrevistas, donde el diputado nacional por La Pampa, Martín Maquieyra, hace las pregutnas, la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, pidió ser “más valientes” contra los paros y las movilizacones.

Sin aclarar a qué se refirió, Patricia Bullrich cree que durante su gestión, donde hubo varias represiones a la protesta social, no fue lo suficientemente “valiente” ni se fue “a fondo” contra “la fuerza que te traba, y te traba, te corta la 9 de Julio, te corta por acá y te hace paros”, señaló.









En el final de una supuesta entrevista, donde no hubo preguntas molestas, Patricia Bullrich reconoció que tienen que hacer “una pizca” de autocrítica y pidió endurecer la política de seguridad hacia la protesta social.

“El último tema que creo que tenemos que ser, es muy valientes porque enfrente tenemos una forma de poder que te traba, te traba, te impone permanentemente su fuerza, te toma la 9 de julio, te hace cortes acá, te hace paros”, señaló Bullrich cuando terminaba el vivo por Instagram que organizó el piquense.

“Tenemos que ir más a fondo, animarnos un poquito más, de eso no sé si será mi carácter porque soy impulsiva, pero estoy convencida que es el camino que tenemos que lograr”, dijo sobre la protesta social que se desató por las políticas de ajuste y endeudamiento externo que implementó Mauricio Macri en su gobierno.

En el punto del endurecimiento de la represión, Maquieyra expresó su coincidencia. Textualmente, cuando Bullrich dice que deben ser más “firmes”, el pampeano afirmó: “conocido con vos…, sobre todo estar más juntos que nunca. Fuimos una alternativa en 2015, somos hoy y vamos a serlo el año que viene y en 2023. Este país va a salir adelante con la cultura del trabajo, la educación, y con todos los argentinos que quieran salir adelante”.

Antes, la presidenta del PRO a nivel nacional había ensayado una autocrítica hacia la clase media.

“Con una pizca importante de autocrítica que tenemos que hacer, le pegamos a la clase media con impuestos, con tarifas, hicimos una política social que mantuvimos mucha pobrerización, es decir, no sacamos planes sociales y chicos de 18 o 20 años que tienen un plan social se quedan estancados”, indicó.

“Son cosas que para una segunda oportunidad, que estoy segura que la gente nos va a dar, tenemos que cambiar”, dijo en tono crítico a la política social de Macri.

En la entrevista el diputado nacional le planteó el “avasallamiento hacia la propiedad”, “hablar un poco de la libertad” y el futuro de “juntos por el Cambio”, donde se dieron las declaraciones más relevantes de la dirigente nacional.

Sobre la alianza Bullrich afirmó que “la veo bien, veo que es un espacio que tiene debate y discusiones, pero discusiones menores. Estamos todos de acuerdo en lo que es lo troncal, lo importante de una coalición. Algunos dirán que hay que ser más firmes y otros que hay que ser menos firme, peor el gobierno no nos ha podido dividir, como pasó en el pasado con radicales K, los borocotó del PRO, del ARI. Ahora no ha podido dividirnos”.

“Tenemos que mantenernos unidos y representar las causas que nuestra gente quiere, como representar la propiedad privada, que no liberen a los presos, la causa de la justicia, que no haya fronteras internas, que nos devuelvan las 14 toneladas de piedra que nos tiraron cuando nos dijeron que estábamos haciendo un desastre con las jubilaciones y mirá lo que pasa ahora”, señaló la exmandamás de Seguridad.

Por último destacó que “tenemos que defender la causa de la libertad, del mérito, de la educación y vamos a hacer una campaña contra el adoctrinamiento. Todo esto nos va a llevar de nuevo al Gobierno”, cerró.

