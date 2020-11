Murió Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol de la historia

Compartir esta noticia:











Sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre en la que se había instalado tras su operación en la cabeza. La Presidencia de la Nación decretó tres días de duelo nacional.

El mundo se conmocionó pasadas las 13 horas de este miércoles 25 de noviembre cuando se confirmó el fallecimiento del deportista que mayores alegrías le dio al país y al mundo. La información indica que tuvo un paro cardíaco en su casa de Tigre, donde intentaron reanimarlo sin éxito.

El astro del fútbol mundial, de 60 años, había sido operado el pasado 3 de noviembre de un hematoma subdural y continuaba su recuperación de manera ambulatoria en una casa ubicada en un barrio cerrado de Nordelta.

El escritor Osvaldo Soriano, fanático de San Lorenzo y del fútbol, fallecido en 1997, escribió cuando las críticas comenzaron a llegarle por sus consumos problemáticos, adelanto: «Maradona es el gran relato de este país. Un gran relato que todavía no terminó. Nosotros estamos viéndolo ahora en la inmediatez. Porque lo que le pasa al sujeto de nuestro amor no puede sernos ajeno. Por eso no cuenten conmigo para crucificar a Diego».

Diego lo hizo todo: nació en Argentinos Junios, pasó a Boca, al Barcelona, al Nápoli, estuvo en el Sevilla, volvió a Boca, con un paso previo en Newells y un retiro en Boca. Fue campeón del mundo con Argentina en 1986, el último título que cuenta hoy la selección nacional.

Dirigió a Racing, a Mandiyú de Corrientes, el Dorados de Sinaloa, la Selección Nacional y hasta manager de Boca Juniors. El último equipo que lo vio en el banco como DT fue Gimnasia y Esgrima La Plata.

Tiene una Iglesia en su nombre, se han escrito varios libros, le hicieron canciones Calamaro, Manu Chao, Rodrigo, y sobran películas. Maradona, con sus contradicciones, supo estar del lado de los pueblos latinoamericanos, construyó lazos de amistad con Fidel Castro, con Hugo Chávez, con Evo Morales, entre otros referentes populares de este continente.

Quiso la vida que se fuera incluso, el mismo día que murió Fidel Castor, un 25 de noviembre.

Una parte de la estadística dirá que Diego Armando Maradona Franco había nacido en Lanús Oeste el 30 de octubre de 1960

Durante su carrera, fue campeón del mundo con Argentina en 1986, subcampeón en 1990 y campeón del Mundial Juvenil en 1979, además de obtener la Copa Artemio Franchi de 1993. Disputó su último partido con la Albiceleste el 25 de junio de 1994 contra Nigeria en el Mundial de ese año, donde fue suspendido por dopaje.

Con Napoli, ganó una Copa de la UEFA y los dos scudettos que posee la institución y marcó un «gol imposible» en 1985.​ Tiene el récord de ser el jugador que cinco veces fue máximo goleador de campeonato de Argentina. El Gol del Siglo marcado contra los ingleses en el Mundial de 1986 es señalado por una votación de la FIFA como el mejor en la historia de los mundiales del siglo XX y en el cuarto puesto figura uno de sus goles contra Bélgica, del mismo mundial.

Después, inspiró la Iglesia maradoniana, fue conductor televisivo tanto en Italia como en Argentina y vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors entre 2005 y 2006. Fue presidente honorario del Dinamo Brest entre julio y septiembre de 2018. Asimismo, fue protagonista de gran cantidad de documentales y películas de ficción. Su figura ha sido motivo de las más variadas referencias en la cultura popular argentina y napolitana. A pesar de no haber ganado el Balón de Oro en su carrera, premio al que en aquella época solo podían optar europeos, la revista France Football le concedió uno honorífico por su gran trayectoria en la gala de premiación de 1995. En 2015, publicó que hubiese obtenido dos trofeos: en 1986 y 1990.​

Falleció el 25 de noviembre del 2020 en su residencia particular debido a un paro cardiaco luego de haber estado diez días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia.

