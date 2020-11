Salud considera que la Colonia Menonita “genera un problema en el manejo de la pandemia”

Compartir esta noticia:











El ministro de Salud, Mario Kohan, reconoció que el personal de la cartera sanitaria tiene dificultades para asistir a las y los integrantes de la Colonia Menonita porque se niegan a recibir asistencia médica. Ayer murió el Obispo de esa comunidad.

El funcionario provincial precisó que el modo de vida de los integrantes de la colonia dificultan los trabajos del personal de salud, al punto de negar los síntomas y no informarlo a las autoridades sanitarias.

“Ellos por su creencias, no aceptan el traslado del lugar. Si se enferman es así, creen que Dios lo dispone y estamos en una disyuntiva”, dijo en declaraciones radiales, para agregar que el gobierno provincial estudia alternativas de intervención, ya que “nos genera un problema en el manejo de la pandemia”.

“Es un conflicto muy serio y no nos van a quedar mas que actuar en función de las herramientas que el gobierno posee”, precisó Kohan y precisó que “ayer permitieron el hisopado en algunos integrantes de la Colonia. Estamos en una etapa negociadora para convencerlos que la asistencia es por el bien de la comunidad y la sociedad pampeana”.

Kohan aclaró que respeta las costumbres de las creencias de la Colonia Menonita. “Esto nos genera un verdadero problema porque dificulta mucho el manejo de la pandemia, con lo cual los médicos que viajan del hospital de Guatraché tienen muchísimas dificultades para lograr hacer entender la necesidad de las diferentes estrategias que se utilizan en este contexto”.

“Lo que tenemos conocido es que hacen una negación de la presencia de síntomas cuando se los interroga. De hecho, por una paciente sintomática, que se hizo una cirugía de hernia, a partir del cuadro febril, desarrolló COVID-19 positivo y se intervino en la Colonia, pero fue muy difícil, por no decir imposible, que relaten síntomas y, ayer a la noche aceptaron ser hisopados, pero más allá del resultado de los hisopados, también se niegan a guardar aislamiento correspondiente en los dispositivos que la Provincia tiene para estas circunstancias”, dijo Kohan.

“Eso transforma el hecho y en lugar de tener un manejo apropiado, cuando tenemos un brote, allí tenemos que estar discutiendo y no aceptan, por sus creencias, básicamente argumentan que ‘si me tengo que enfermar y me tengo que morir es porque Dios lo dispone’ y no hay forma de trasladarlo del lugar, porque forman parte de la cadena de contagios y estamos en esa disyuntiva. Es un conflicto muy serio y no nos va a quedar más alternativas que actuar en función de las herramientas que el gobierno posee”, señaló el ministro.

“Tenemos un brote en la colonia y les pedimos colaboración para manejar esa situación y evitar que la cadena de contagios se propague, pero hasta el momento, no lo hemos logrado”, dijo el funcionario provincial y agregó: “es bueno aclarar que estamos viviendo una pandemia que esto no termina con la primera etapa de la vacunación, que tiene que ver más con la disminución de la morbi mortalidad, que lograr la inmunidad del rebaño”, explicó el ministro, respecto a la etapa que se viene en Argentina y en el mundo.

“Por lo tanto la pandemia va a continuar gran parte del año que viene, un poco más aliviada. Pero vamos a tener que seguir con los cuidados”, reiteró Kohan en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

Cabe recordar que hay preocupación en la Colonia Menonita por la muerte del obispo y por otros casos de coronavirus. Una mujer fue internada, hay otra que está aislada y la muerte de un hombre que habría tenido Covid-19 desataron preocupación en la localidad de Guatraché dentro de esa Colonia Menonita que desde hace años se instaló en la zona.

La negativa de las y los integrantes de la Colonia a realizarse los hisopados dificulta al máximo la tarea del personal de Salud. En la mañana de ayer un vecino de Guatraché y que habitualmente tiene contacto laboral con los menonitas mostró su preocupación porque en la madrugada falleció un hombre, que sería obispo dentro de esa comunidad, luego de que se habría contagiado coronavirus.

«El problema es que ellos (por los menonitas) niegan que el virus exista, no dejan que los hisopen, y el hombre que murió ayer tendría Covid. Es un problema grande porque si se disparan los casos, ¿cómo los frenan?», se quejó el vecino guatrachense que llamó a la redacción de este diario.

En tanto, este medio consultó con fuentes del ministerio de Salud y reconocieron el fallecimiento, aunque no confirmaron que estuviera contagiado de Covid-19.

«Hay gente trabajando en el lugar para determinar lo que sucedió», dijeron desde Salud ayer por la mañana. «Habíamos concurrido tres veces y siempre decían que el hombre no tenía síntomas. La realidad es que sí había una mujer aislada y una mujer con positivo internada», agregaron.

Fotos de la Colonia Menonita: https://coloniamenonita.com/

