UNILPA y los anuncios de Ziliotto: “dan señales de interés hacia la parte productiva”

El director Ejecutivo del Distrito Centro de UNILPA, Edgar Garro, expresó su satisfacción por el anuncio del paquete de medidas que realizó el gobernador por considerar que “dan señales de interés hacia la producción, la industria y a toda la parte productiva”.

Uno de los principales puntos analizados por Garro fueron los créditos a largo plazo, “las medidas son todas, para el inicio, muy buenas. Lo que destaco es la Agencia La Pampa, que tiene un Consejo Asesor donde están la construcción, el agro, la industria, comercio, la Universidad, las cooperativas, eso nos da la oportunidad a los pampeanos de poder transmitirle al Gobierno las problemáticas y llevar ciertamente soluciones, porque no es cuestión de llevar solo problemas. Eso me parece una apertura y una decisión del gobernador muy buena”.

Otra cosa importante, de acuerdo a los dichos del representante de la Unión Industrial, es que las PyMEs tendrán un fondo de garantía por parte del Gobierno para los créditos, “porque por ahí el emprendedor o empresario chico tiene que hasta hipotecar la casa para poder sacar un crédito y comprar una máquina. Eso también ayuda porque estás más tranquilo”.

Aguardando más detalles respecto a la implementación de los beneficios, Edgar Garro, no dudó en que “todo lo que sea beneficio para una empresa es bienvenido. La empresa tiene que ganar plata, si la empresa no gana plata no puede crecer, no puede dar empleo, entonces, todo lo que beneficie bienvenido sea. El gobernador está dando indicio de eso, de incentivar, hay que ver después como acompaña lo nacional”.

Consultado por la situación de las empresas e industrias en La Pampa en este año de pandemia, explicó que a diferencia del comercio la industria siguió trabajando. “Hay sectores y fábricas que la han pasado mal pero en general han estado trabajando porque están relacionadas al rubro alimenticio o a la infraestructura. Hemos estado monitoreando las empresas, haciendo encuestas, sí hubo una problemática con las que venden fuera de la Provincia, las que traen la plata de otras provincias, esas han tenido problema porque con el regreso a casa y la cuarentena, sufrieron un poco”.

A modo de cierre, destacó la buena y permanente comunicación con el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, que disminuyó durante la pandemia pero que no impidió la continuidad del trabajo conjunto.

