Organizaciones sociales presentaron el proyecto de Ley de Tierra, Techo y Trabajo

La iniciativa fue presentada en la Legislatura Provincial por el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Avendaño. Propone la construcción de viviendas, la creación de empleo y soberanía alimentaria. Se financiaría con impuestos a grandes terratenientes y tierras ociosas.

Las organizaciones sociales que conforman “Los Cayetanos”, integrada por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y Somos Barrio de Pie, anunció en conferencia de prensa que en el día de ayer presentaron en la Legislatura Provincial el proyecto de Ley de Tierra, Techo y Trabajo.

“Este proyecto permitiría a gran parte de la población de La Pampa acceder a puestos de trabajo, a tener su vivienda social y sobre todo, una soberanía alimentaria que tiene que ver con ese trabajo”, dijo Walter Brandimarte, referente de la CCC.

“Es un proyecto ambicioso, muy similar al que se presentó a nivel nacional y que nace desde ‘Los Cayetanos’, organizaciones sociales para afrontar la pospandemia que ha castigado al pueblo argentino”, afirmó

“Los compañeros y compañeras que conforman las organizaciones sociales, lo necesitan para salir del pozo en que se encuentra. Hoy estamos acá con la compañera Liliana, del Movimiento Evita, Rocío de Somos Barrios de Pie y nos acompaña, también del Movimiento Evita, el diputado provincial, Leonardo Avendaño, quien fue el que ingresó ayer al mediodía este proyecto de ley”, afirmó Brandimarte.

El referente de la CCC dijo que la iniciativa permitiría cientos de viviendas en todo el territorio provincial. “Serían cientos y miles de trabajo, directa e indirectamente a la mano de obra de la provincia y una soberanía que está en pie y que se necesita urgente. Para nosotros, sería muy importante que esto continuara y pudiéramos desarrollar con las cooperativas, con compañeros y compañeras en la mano de obra, una necesidad habitacional y laboral para cubrir nuestras necesidades”, resaltó Brandimarte.

“Seguramente se planteará de dónde sacamos la plata y la respuesta a ese planteo es que debe surgir que debe surgir de un impuesto a las ganancias y grandes plataformas que han hecho negocios en esta pandemia y desde allí puede surgir el dinero, que contribuya a este desarrollo. Pretendemos que si se discute un proyecto a las grandes extensiones de tierras, grandes fortunas y extensiones de tierra, este impuesto sea para siempre y no por única vez”, dijo Avendaño.

Consultado sobre el punto más sobresaliente del proyecto, Brandimarte dijo que es la construcción de viviendas populares, a bajo costo y con una funcionalidad. “Esto es una necesidad y urgencia que tienen los compañeros. En La Pampa hay muchas familias hacinadas, con dos o tres grupos familiares bajo un mismo techo y esta ley solucionaría en parte la gran demanda de viviendas que hay en la provincia”.

“Sabemos que el gobierno provincial anunció la construcción de viviendas, pero eso no alcanza y esto también lo solucionaría en parte. Esto permitiría mano de obra organizada en las organizaciones y fuera de estas organizaciones. Tiene que ver con las cooperativas de trabajo, de construcción, más puestos laborales, más familias cubiertas, en lo indirecto y directo, ya que inyectaría dinero en la economía regional”, señaló Brandimarte.

“Además, respecto a la comida, estamos, desde la CCC entregando 1800 viandas por semanas. Eso permitiría a las familias pampeanas tener una independencia alimentaria, eligiendo qué comer, teniendo trabajo y despreocupándose por una vivienda, aspectos fundamentales para salir de este pozo que ha castigado a los barrios, con la pandemia”.

“En cuanto al financiamiento, estamos pidiendo que los que más tienen en La Pampa, aporten a los que menos tienen y no estamos pidiendo dádivas, estamos pidiendo que los que se han enriqueceido y tenido mayores sostenimientos del estado pampeano, puedan colaborar con la situación. De acá salimos todos juntos o no se sale. Por eso pedimos que el gobierno provincial tome el proyecto de ley, se pueda ejecutar y que todo el movimiento que se genere, quede en La Pampa”, dijo Brandimarte, quien destacó los anuncios de Ziliotto para reactivar la economía. “Ahora: hay una parte que no entra en esos anuncios, que sigue quedando marginada del sistema y esa es la parte del pueblo que como organizaciones sociales, tenemos la obligación de poder cubrir”.

El referente del CCC afirmó que este proyecto de ley se charla en el Frente de Todos a nivel nacional y espera que pueda ejecutarse en la provincia. “No es imposible, es una decisión política. Esperemos que el bloque del FreJuPa nos acompañe y que la oposición también lo entienda y nos vote a favor”.

Ante la consulta sobre si cuentan con más ayuda provincial o municipal para asistir a movimientos sociales, Brandimarte dijo que “seguimos a pulmón, independientes de los estados y gobiernos. Hay que agradecer a las compañeras, resaltando el esfuerzo para que los chicos y familias tengan una vianda y merienda todos los días”.

“Sí estamos trabajando con el gobierno provincial en la confección del convenio Potenciar Trabajo Productivo, que generaría asistencia, herramientas y subsidios para la materia prima e impulsar estos proyectos productivos. Pero en lo social, no hay una ayuda o respaldo desde el estado”, afirmó.

En este sentido, el legislador provincial, Leonardo Avendaño, afirmó que “las organizaciones sociales tenemos nuestra dinámica en la construcción de la economía popular y una dinámica propia en el desarrollo territorial. Los compañeros tienen la capacidad de generar todo lo que se precisa.”

Avendaño reconoció que desde la Legislatura deberá trabajar mucho en este proyecto. “Será una tarea ardua porque no es fácil el proyecto en sí. Tenemos en claro que la demanda de dinero es mucha y se soluciona con el aporte a las grandes riquezas”.

“Seguramente habrá sectores que reaccionarán en contra de este proyecto. Van a cuidar sus intereses porque han vivido a costilla de la explotación del pueblo históricamente, van a pretender seguir explotando a la gente. Lo que se discute de fondo, es quién se queda con toda la plusvalía que genera el pueblo argentino a lo largo de su Historia y la cuestión está en la redistribución de la riqueza,, queremos discutir la distribución de la riqueza”.

Por su parte, Brandimarte recordó que en La Pampa parte de la tierra está en manos de extranjeros. “Hay muchos empresarios y extranjeros que concentran la riqueza. Si se hace un mapeo en La Pampa, la mayoría son terratenientes y cualquiera puede consultar, ver que hay campos de leguas y leguas ociosas, que está en manos de gente de Buenos Aires. Eso tendría que tener un impuesto, cobrar al que lo usa como una renta y que se disminuyan los impuestos para los pequeños productores. Hay que hacer una sectorización de los impuestos para incentivar a campesinos a que produzcan. Las últimas políticas, han llevado que los campesinos terminen en la ciudad, sin saber qué hacer”.

“Hay que apuntar con políticas que tengan que ver con los que menos tienen. No vamos a atacar a un empresario pampeano que con trabajo ha hecho su plata, estamos cuestionando al que se la lleva siempre, es un franja no muy grande, con mucho dinero. Lo que se ve a nivel nacional, se replica en La Pampa: pocas manos, con mucha plata.”, agregó Brandimarte.

Por último, Avendaño estimó que el proyecto se trate el año que viene, ya que solo queda una sesión ordinaria. «Nosotros estamos abiertos a todas las sugerencias del Estado provincial, quizás tengan una idea superadora y será bienvenida», cerró el legislador provincial del Movimiento Evita.

