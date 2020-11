SIPOS destacó la propuesta municipal pero reclamó un convenio colectivo

Compartir esta noticia:











El secretario general de SIPOS, Darío Caselli afirmó que analizarán la propuesta del Ejecutivo. Opinó que para solucionar todos los problemas, es necesario un convenio colectivo de trabajo especial para Obras Sanitarias.

Caselli dijo a Plan B que la propuesta de un adicional será analizada por los trabajadores. “Lo importante es que desde SIPOS, sí logramos que se dé esta discusión, más que nada por los compañeros que no vienen percibiendo sus salarios normales y habituales, por ser factores de riesgo, es importante que se tengan en cuenta y esas son las prioridades que hay que darle al trabajador”.

Caselli destacó que es bueno que haya un ámbito de discusión. “Uno arrancó con una serie de reclamos, sobre todo por la pandemia que dejó al desnudo un montón de situaciones, que venían padeciendo los trabajadores de Obras Sanitarias y por eso apostamos desde el Sindicato a seguir con la concreción del Convenio Colectivo de Trabajo. Eso es lo que termina de resolver los problemas a todo el entorno de los trabajadores que están en Obras Sanitarias”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“El ofrecimiento que hicieron fue de adicionales, será cuestión de analizar esos adicionales y ver si le sirve o no le sirve al trabajador”, agregó.

Consultado sobre qué opinarán los trabajadores, Caselli afirmó que “creo que esto no termina de resolver la cuestión en sí, son muchos problemas los de Obras Sanitarias. Por ejemplo, no hay una carrera sanitarista donde se pueda evaluar a cada trabajador, como sucede en un convenio colectivo y eso hace a la categoría de cada trabajador”.

“Con un convenio, cada trabajador está encuadrado en una tarea y función y todos los años, se evalúa por esa tarea y función y allí hay un crecimiento en Obras Sanitarias, en su carrera por convenio colectivo. Eso ahora no se evalúa: se tira un adicional para ver de qué forma se puede reconocer al trabajador”, explicó.

“En su momento fueron las 80 horas: te doy 80 horas y te reconozco la labor que estás haciendo. Ahora, se pone en una burbuja esas 80 horas, lo transforma en un adicional y de esa forma lo hace remunerativo, para que, a su vez, tengan el derecho a tomarse vacaciones. Antes podías hacerlo, pero perdías el 40 o 50% del salario y, esta propuesta, en parte subsana, ese problema. Pero no se establecen las guardias y si no tienen guardias establecidas, no está obligado a hacer horas extras. Hay que analizar más detenidamente este ofrecimiento y veremos cuando lo tengamos en mano, definir los pasos a seguir”, agregó Caselli.

Para el secretario general de Sipos, un buen acuerdo sería trabajar sobre un convenio que encuadre a todos los trabajadores de Obras Sanitarias. “Ese es el punto. Tenemos que ver de qué forma y qué conviene a los compañeros. Ellos verán qué es más conveniente”, cerró Caselli.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios