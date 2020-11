Un equipo de fiscales investiga el posible abuso sexual en un jardín: el acusado permanecerá detenido hasta febrero

Compartir esta noticia:











El Fiscal General Máximo Paulucci determinó que la fiscala Verónica Ferrero sea acompañada por los fiscales Marcos Sacco y Walter Martos. Hay un hombre detenido por supuesto abuso sexual en perjuicio de dos niñas de 5 años.

En una conferencia de prensa realizada en la Ciudad Judicial, los fiscales dieron precisiones sobre la detención de Paul Santander, hasta el mes de febrero, como integrante del Jardín “Nenos” de la calle Urquiza casi O’Higgins de Santa Rosa.









Pauluicci presentó al equipo y dio las primeras precisiones sobre la investigación. Dijo que “las circunstancias de lugar de la denuncia, se produjeron dentro del Jardín. Hay una persona detenida de manera preventiva determinado por la jueza de control Florencia Maza”.

Agregó que el detenido “es una persona que a partir de las denuncias, tenía un desempeño en el jardín en el horario que funcionaba el jardín”.

Por su parte, la fiscala Verónica Ferrero, en quien cayó la causa desde el inicio, explicó que la detención se realiza a partir del “materia probatorio reunido” y agregó que “la investigación todavía está en curso y se tomaron medidas de prueba que fundamentaron el pedido de prisión preventiva que se llevó a cabo ayer”

Aclaró que “por el momento tenemos dos denuncias, no descartamos que haya otros casos, pero no tenemos más denuncias. En el día de la fecha se hicieron entrevistas con otros papás, que no son denunciantes, pero que si tienen inquietudes para saber cómo proceder en caso de que su hijo o hija pueda ser víctima”.

Respecto de la pareja de Santander, dueña del Jardín, Ferrero señaló que “por el momento la investigación avanza y veremos con los elementos que se van reuniendo, quienes son los responsables de este hecho”.

“En principio las menores habían indicado a la persona que está detenida. Es materia de investigación el tiempo del supuesto delito. Las nenas hablaron recientemente con sus padres, quienes prudentemente no indagaron más y se presentaron para que se haga la investigación por parte de profesionales”, destacó.

Por otra parte indicó que “la directora ya prestó declaración como testigo. Tenemos que avanzar en el grado de investigación y se sabrá si hay otras responsabilidades”

Aclaró que “el detenido. por lo que se sabe, no es docente, pero cuál es el grado de participación y que relación tenía, es materia de investigación”.

Por último indicó que “la detención se llevó a cabo por delito contra la integridad sexual y en principio, la prisión preventiva sería hasta el mes de febrero”.

