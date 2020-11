UNLPam: Asueto administrativo el 27 por el Día del Trabajador No Docente

Compartir esta noticia:











El viernes 27 de noviembre habrá asueto administrativo en la UNLPam, en conmemoración del Día del Trabajador y Trabajadora No Docente Universitario, que se celebra el 26 de noviembre.









Mediante Res. 341/20, el rector de la UNLPam ad referendum del Consejo Superior decidió modificar el artículo sexto de la Resolución N° 385/2019 del Consejo Superior, que aprueba el Calendario de Actividades de la Universidad Nacional de La Pampa para el año 2020, de modo tal que se fijó como asueto administrativo el 27 de noviembre, en conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora No Docente Universitario que se celebra del 26 de noviembre.

En tal sentido, no se considerará día hábil administrativo en los términos del Artículo 1ero., inc. d) de la Ley de Procedimientos Administrativos No 19.549.

Sin transporte gratuito

Por otro lado, la Dirección de Transporte de la Secretaría de Coordinación y Planeamiento Institucional informó que el viernes 27 de noviembre y, en el marco del asueto administrativo por el Día del Personal Nodocente, no habrá servicio de transporte al Campus de Santa Rosa.

La decisión fue consultada con las Facultades requirentes del servicio.

