Di Nápoli se manifestó en contra de la toma de tierras pero aclaró: “no los voy a criminalizar”

El intendente de Santa Rosa se manifestó a favor de la propiedad privada y a su vez, reconoció la demanda habitacional y se comprometió a “no criminalizar” a quienes tomaron tierras en la capital pampeana.

En medio de un debate instalado por la necesidad habitacional en la provincia y el país, Luciano di Nápoli se manifestó a favor del respeto de la propiedad privada, base fundamental del sistema jurídico capitalista.

“Hemos estado trabajando con las personas que viven en los asentamientos, asistiéndolos desde lo social. No estoy a favor de la toma de tierras, pero tengo una posición muy clara de no criminalizar a nadie”, anticipó.

“No voy a criminalizar a la gente que hace tomas, pero estamos tratando, junto al gobernador, de desarrollar planes de nuevas viviendas en la ciudad, que van a ser la solución definitiva de muchas familias, pero eso lleva tiempo”, aseveró.

“Hay tres asentamientos en la ciudad, no todos están en lugares inundables o insalubres. Hay que analizar caso por caso y desde que asumimos, reubicamos a once familias. Tenemos un relevamiento de todos los casos y el tema no es de fácil solución”, añadió.

“Es uno de los problemas graves de la ciudad. En casos, hay construcciones consolidadas y viven ahí. Otros tienen construcciones precarias y van y vienen. Estamos analizando caso por caso. Nosotros no estamos a favor de la toma de tierras, creemos en un estado presente y activo y en eso estamos trabajando, en futuros loteos y futuras cosas para ofrecerle a la gente”, finalizó di Nápoli.

