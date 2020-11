“Tenemos una muy buena aceptación de la moratoria municipal”

Compartir esta noticia:











El intendente de Santa Rosa destacó el alcance de la moratoria impulsada por la comuna. Resaltó el ofrecimiento realizado en la paritaria municipal y agregó que se buscan soluciones para quienes viven en asentamientos. “No estoy de acuerdo con la toma de tierras, pero no la vamos a criminalizar”, dijo di Nápoli.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, destacó la entrega de créditos de Economía Social a emprendedores realizada este viernes en la Reserva Natural Urbana Los Caldenes, en conjunto con Desarrollo Social del gobierno provincial. “Trabajamos codo a codo y en un contexto complicado del país y del mundo, con una crisis sanitaria y económica, tratamos de brindar estas herramientas a los emprendedores de Santa Rosa y puedan tener el sueño de tener su emprendimiento propio”.

“En este caso son créditos que van hasta $50.000 a cada emprendedor y en este caso son 20. Además, tenemos por entregar cerca de 100 más, para emprendedores que los han tramitado en la ciudad”, resaltó el jefe comunal.

Luciano di Nápoli dijo que la intención es que los emprendedores generen sus propios trabajos y si es posible, que generen nueva mano de obra local. “Si los emprendimientos crecen, pueden transformarse en pequeñas empresas y generar puestos de trabajo. En este caso, hay emprendimientos alimentarios, herrería, carpintería, textiles, distintas variables dentro de la Economía Social. Esta línea de crédito, es de la Ley de Descentralización, que recibimos fondos de Provincia y tenemos otra línea, con fondos municipales, que es la Create, que se financia con el recupero de muchísimos créditos y con financiamiento que el municipio pone, para ir entregando nuevos créditos”

“También contamos con créditos de Desarrollo Productivo, que vienen a través del Ministerio de la Producción, para emprendimientos más grandes”, agregó.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Consultado sobre los números de la municipalidad, di Nápoli dijo que la recaudación municipal se ha mantenido en los términos históricos. “Lo que sí tenemos es una muy buena aceptación de la moratoria municipal, que será informada por el secretario de hacienda, ya que no ha finalizado. Termina en diciembre, pero hay una muy buena perspectiva”, adelantó el intendente.

Consultado sobre la situación económica y social, di Nápoli la definió como dura. “Sobre todo para los que menos tienen. Es muy complicada. En el primer tiempo se aumentó la demanda social, pero somos afortunados de vivir en una provincia bien administrada, donde los impactos de la crisis nos pegan menos, pero eso no quiere decir que no tengamos inconvenientes”, precisó el jefe comunal. “Hoy los estamos teniendo, pero hay un estado presente provincial y otro municipal, para con distintos programas, tratar de acercarle a la gente, alimentos a precio razonable, como es el programa Precio Justo, en un contexto que se caen las economías del mundo, no solo la argentina”, explicó di Nápoli.

En referencia a quienes viven en asentamientos, Luciano di Nápoli dijo que “hemos estado trabajando con ellos y asistiendo socialmente. No estoy a favor de la toma de tierras, pero tengo un posición muy clara de no criminalizar a nadie. No voy a criminalizar a la gente que hace tomas, pero estamos tratando, junto al gobernador, de desarrollar planes de nuevas viviendas en la ciudad, que van a ser la solución definitiva de muchas familas, pero eso lleva tiempo”.

“Hay tres asentamientos en la ciudad, no todos están en lugares inundables o insalubres. Hay que analizar caso por caso y desde que asumimos, reubicamos a once familias. Tenemos un relevamiento de todos los casos y el tema no es de fácil solución. Es uno de los problemas graves de la ciudad. En casos, hay construcciones consolidadas y viven ahí. Otros tienen construcciones precarias y van y vienen. Estamos analizando caso por caso. Nosotros no estamos a favor de la toma de tierras, creemos en un estado presente y activo y en eso estamos trabajando, en futuros loteos y futuras cosas para ofrecerle a la gente”, agregó di Nápoli.

Consultado sobre las negociaciones paritarias municipales, di Nápoli dijo por un lado se trata la paritaria de vialidad municipal y por otro, la situación de saneamiento. “Se hizo una propuesta del Ejecutivo, están analizándola los trabajadores. Nosotros creemos que el cupo de horas extras se transforme en un adicional es un avance, para que puedan tomarse vacaciones o si se enferman, no pierdan ese monto. Y obvio, quien haga horas extras, cobrará un plus. Creo que se han mejorado mucho las condiciones de trabajo y yo estoy convencido que vamos a poder arribar a un acuerdo paritario. Ojalá que así sea y lo entiendan los trabajadores. Tenemos buen diálogo con los gremios. Ellos defienden sus cuestiones sectoriales y está bien que la hagan. Nosotros velamos por los bienes de toda la ciudadanía”.

En referencia al reclamo de Sipos, de un convenio colectivo de trabajo, di Nápoli afirmó que son cuatro los gremios del área de sanemiento. “Ellos vinieron con una propuesta de trabajo específico y nosotros rechazamos esa propuesta. Creemos que tienen que seguir siendo municipales y que no tenemos que abrir a un ente, ni que cuenten un convenio específico. Creemos que todos los trabajadores de la municipalidad, deben tener las mismas condiciones, por eso trabajamos en una protesta muy similar a la de vialidad municipal”, dijo el intendente de Santa Rosa.

“Nosotros ahora propusimos, a un paquete de horas extras, darle estabilidad y eso mejora mucho las condiciones de trabajo. No es un 30% de aumento, es un 30% y al personal de calle un adicional, que llega al 37%. Esto es muy importante y oneroso para las arcas municipales y ellos lo saben y sienten así. Por eso, el adicional es para todo el personal de calle, no solo de saneamiento, para que puedan estar en mejores condiciones”, dijo di Nápoli.

Consultado si la comuna puede afrontar la pauta salarial ofrecida por Provincia. “Estamos de acuerdo con lo que se ha firmado y lo vamos a cumplir. Hoy depositamos el sueldo de los trabajadores y el mes que viene, haremos frente al pago de aguinaldos también”, agregó di Nápoli.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios