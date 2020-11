A días del tratamiento del proyecto, Maquieyra anticipó que votará en contra del aborto legal

Compartir esta noticia:











Martín Maquieyra acusó al gobierno de querer hacer un «tratamiento exprés» del proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, y anticipó que votará en contra.

“Estoy abierto al diálogo por eso me he reunido con quienes están a favor y en contra, respetado todas las visiones pero siempre fui claro en mi postura. Desde antes del 2018 he manifestado mi posición en contra del aborto y la voy a mantener. No me opongo al debate, pero no podemos permitir que se realice un tratamiento rápido de un tema que afecta tanto a los argentinos”, reafirmó.

“No soy una persona que especule con un tema tan serio para todos los pampeanos. Desde una postura científica y humanista reconozco la vida desde el momento de la concepción. Creo que los embarazos no deseados se deben prevenir con mejor educación sexual y mayor provisión de métodos anticonceptivos por parte del Estado, para los cuales he presentado proyectos de ley al respecto”, expresó el diputado de Juntos por el Cambio.

El tratamiento del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo tendría un plenario en 4 comisiones: Salud, Mujer y Diversidad, Legislación General y Legislación Penal, y Maquieyra se quejó que «todas las comisiones presididas por legisladoras y legisladores a favor del aborto».

“En el 2018 tuvimos un debate serio, con más de 700 expositores entre los meses de abril y mayo. Ahora quieren tratarlo en menos de 15 días con tan solo 50 expositores y en una situación a nivel país que no permite darle a este tema la importancia que se merece. Pareciera que aprovechan la crisis que estamos viviendo para sacar un proyecto de manera exprés. Como defensor de la vida de los niños por nacer no puedo acompañar a que esto suceda y reafirmo mi decisión de no acompañar el proyecto”, declaró el diputado pampeano.

