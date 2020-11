El SiPren Zona Sur reclamó recomposición de los salarios

Compartir esta noticia:











El Sindicato de Prensa Zona Sur de La Pampa reclamó que las empresas periodísticas provinciales un aumento de 20% sobre los salarios básicos de diciembre. El pedido es a cuenta de futuros aumentos que la FATPREN consiga a nivel nacional.









El SiPren Zona Sur demandó una recomposición salarial del 20% sobre el salario básico de diciembre a las empresas periodísticas locales y recordó que continúan en estado de alerta y movilización.

Desde el gremio denunciaron que las y los trabajadores continuaron desempeñando sus tareas en el marco de la pandemia y que siguen con un acuerdo paritario incumplido por la patronal.

«Es oportuno recordar que desde febrero de 2019 permanece pendiente un acuerdo paritario y es imprescindible un incremento salarial para aliviar la patética situación derivada de nuestras bajas remuneraciones. En todo el año apenas hemos percibido un aumento provisional de 18% en cuotas, que recién se hará efectivo en los salarios básicos en diciembre. Un Redactor con 25 años de antigüedad apenas alcanza los 40 mil pesos y un Cronista tienen un salario de bolsillo de 28 mil pesos, muy por debajo de la línea de pobreza», recordaron.

«Frente a las continuas demoras en la paritaria nacional entre ADIRA (Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina) y FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) -donde hay pendiente de respuesta un pedido de aumento salarial, bono por tareas esenciales, aumento de la antigüedad y pago de la Zona Patagónica-, y ratificando la madurez profesional y la enorme voluntad puesta de manifiesto en esta crisis, desde el SiPren exigimos a las principales empresas periodísticas (El Diario, La Reforma, La Arena, CPEtv y toda empresa que tenga personal de prensa a cargo) que dispongan un aumento del 20% sobre los salarios básicos de diciembre, a cuenta de los futuros aumentos que eventualmente pudiera acordarse a nivel nacional», expresó la Comisión Directiva del sindicato.

«El SiPren recuerda que se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente y que la situación YA NO DA PARA MAS. Entendemos la comprometida situación que atraviesa la economía y la actividad de la prensa gráfica en general, pero ningún argumento puede llenar un estómago vacío. Nuestro requerimiento lleva la urgencia de la necesidad alimentaria básica y esperamos que prime la reflexión de la patronal en este contexto. No es oportuno llegar al conflicto para despedir este año miserable, pero ya no se aguanta más, ahora depende de ustedes», señalaron desde el SiPren Zona Sur.

