Estavilla: “Nos preocupa que transformen al Concejo Deliberante en una escribanía”

El FrePam cuestionó duramente al intendente Luciano di Nápoli por el nuevo aumento en la tarifa de los taxis y el “ocultamiento” que se hizo del expediente.









El concejal Gustavo Estavilla se refirió al proyecto que fue aprobado por la mayoría oficialista y por el cual se incrementa la tarifa del servicio de taxis en Santa Rosa a partir del 1 de diciembre.

Estavilla manifestó que la manera en la que el oficialismo viene manejando el Concejo «es grave» y advirtió que existe una preocupación por que el mismo «sea transformado en una escribanía» del intendente.

«El proyecto ya venía con despacho por la mayoría automática que tiene el FreJuPa. Algún pícaro se hizo con el expediente y no hizo que circulara como corresponde dentro del Concejo Deliberante. Es grave porque es un servicio público y porque nosotros que tenemos la responsabilidad de controlar eso no pudimos hacerlo”, expresó el concejal en diálogos con «Uno por semana», programa que se emite por LU100.

-¿Se respetó la fórmula polinómica?

-No lo sabemos porque no hemos visto el expediente. Uno que lleva unos años en el Concejo piensa que no hay mala fe de quienes conducen la Municipalidad, pero la verdad que estamos acostumbrados a que nos cajoneen las iniciativas que presentamos para ser tratadas en comisiones. Y si empezamos a ocultar información oficial estamos hablando de una situación que esperemos no se vuelva a repetir.

-No es la primera vez que expresar diferencias sobre la forma de proceder ¿Por qué? ¿Está funcionando como se suele decir, como una escribanía?

-La verdad que sí. Si bien fue un año atípico desde lo legislativo, nos encontramos con reticencia a abrir el juego y eso que en todos los proyectos que hemos considerado importantes para las y los vecinos, hemos tenido una posición responsable y en casi todos hemos hecho aportes, hablando de proyectos oficialistas, y no encontramos la misma actitud cuando las propuestas son presentadas por nosotros, inclusive cuando hay coincidencias desde lo ideológico con algún sector del PJ. Nos preocupa que el Concejo Deliberante se transforme en una escribanía porque entendemos que es el ámbito donde mejor se refleja la vida democrática de la ciudad.

-¿No tratan los proyectos que ustedes presentan?

-Los proyectos tienen que ser incluidos en el temario, son girados a las comisiones, y cuando llegan el momento de ser tratados plantean que tienen que hacer consultas al Ejecutivo, continuar estudiándolo, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es debatir, hacer aportes en comisión, eso es lo que se vive, es una situación constante.

-¿Piensan en alguna acción particular si siguen sin tratarle los temas?

-No. Nosotros siempre estamos abiertos al debate. La vez que faltamos a la comisión fue por la arbitrariedad del manejo del tratamiento de proyectos en comisión.

-¿A quien responsabilizan por este manejo?

-No me gustaría hacer nombres propios pero si hay que reconocer que hay una bajada de línea del Ejecutivo hacia todo el bloque sobre como dificultar la práctica legislativa. Entiendo que está consensuado con el intendente porque no hacen nada si no está acordado con el Ejecutivo.

-¿Se han reunido con el intendente di Nápoli?

-Nunca hemos tenido reuniones más que las oficiales, la reunión del Plan Estratégico, que se reunió una vez en el año, o la única reunión que hubo del Concejo de Políticas de Discapacidad. No hemos tenido reuniones para que el conozca nuestro parecer acerca de lo que queremos para los vecinos de Santa Rosa.

-¿Están atendiendo la agenda pública de lo que se necesita hoy?

-Algunos temas si y otros no. Entendemos que este año ha sido marcado por la pandemia y por las cuestiones referidas al género y la paridad, con lo que estamos de acuerdo. Nosotros hemos presentado varias iniciativas en ese sentido, de las cuales fue contemplada una sola. Otras fueron cajoneadas y no se trataron. El año que viene va a poder generarse una mayor variedad de temas esperemos poder acordar en algunos.

Cupo laboral trans

El SOEM criticó que se le exija los mismos requisitos a una persona que proviene de un colectivo que la misma ordenanza reconoce como postergado.

Sobre este planteo, Estavilla se manifestó “de acuerdo” con la postura del sindicato de trabajadores municipales, señaló que “la aplicación de la ordenanza es restrictiva” y planteó que “deben suspenderse los concursos y si es necesario reformar la ordenanza y avanzar en otro tipo de ingreso del colectivo travesti-trans”.

“Entiendo que esto es un resarcimiento a tantos años de ocultamiento de un sector por parte de la sociedad”, expresó.

“Todas las ordenanzas son perfectibles. Cuando se aprobó la intención era buena, que se respete un cupo mínimo anual, pero estamos a tiempo de enmendarlo”, ratificó.

