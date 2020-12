Aprobaron la nueva ley de Gestión Integral de Plaguicidas

Compartir esta noticia:











Durante la sesión en la Cámara de Diputados se aprobó con el visto bueno del Frejupa, Comunidad Organizada y el Movimiento Productivo Pampeano, y se rechazó por parte de la UCR y Propuesta Federal, el proyecto por el que se propicia la aprobación de una nueva Ley de Gestión Integral de Plaguicidas en todo el territorio de La Pampa.

“Es imprescindible modificar la normativa en materia de Plaguicidas porque ha crecido de manera inusitada su uso en el país. La degradación del medio ambiente puede crear daños en seres humanos irreparables. Como sociedad tenemos que tener conciencia en tener un ambiente sano. Quiero agradecer al gobernador por todas las consultas y cambios que hubo en el proyecto, a las organizaciones que aportaron, y a mis compañeros diputados”, expresó el miembro informante Oscar Zanoli.









Torroba argumentó el voto negativo. “En nuestra provincia se le suma, junto con al arsénico en el agua, la cuestión del exceso de plaguicidas. A diferencia del proyecto de energía que acabamos de tratar, este es un proyecto que se trató más de copiar y pegar, que de tener conocimiento del tema. No compartimos, por ejemplo, el régimen sancionatorio, porque son sanciones a granel. Tampoco compartimos el tema de las distancias, porque no se han tenido en cuenta las nuevas tecnologías para solucionar esta cuestión. Nos hubiera gustado que haya consenso, pero el oficialismo se presentó con rigidez sobre ciertos temas que fueron innegociables”, dijo.

María Laura Trapaglia manifestó: “Necesitamos una ley que cuide la salud humana y ambiental, pero que no desaliente la producción. En Argentina tenemos antecedentes en ese sentido. No hay un rumbo claro hacia donde se pretende ir. Queremos agradecer a todos los que se involucraron de alguna u otra manera. Nuestro bloque se reunió con todos, y hemos planteado nuestras diferencias. No estamos de acuerdo con el concepto de plaguicidas, porque propusimos el término ‘fitosanitario’, ni estamos de acuerdo con las distancias”, criticó.

Por su parte, Sandra Fonseca señaló que “las prácticas con agroquímicos han generado daños irreversibles, entre modificaciones genéticas y cáncer. Nosotros estamos de acuerdo con todos los fundamentos de la ley. Entendemos que hacen faltan algunos artículos sobre el control aéreo, por ejemplo. Me hubiera gustado que el proyecto fuera sancionado con el aporte de todos”.

Juan Pedro Brindesi celebró que se haya ido “tomando mayor conciencia sobre la problemática de los químicos. Acompaño esta ley porque la considero muy acorde a la situación de ir modificando la tendencia hasta un modelo sustentable”.

En respuesta a los bloques que votaron negativamente, Martín Balsa expresó que “durante nueve meses trabajamos esto. Esta ley cuida fundamentalmente la salud. Tenemos que cuidar el suelo y la fauna, que es el material de los productores. Estamos de acuerdo que es necesario producir cada vez más, pero en esto tenemos que ser responsables. Ninguno está en contra de la producción. Esta ley viene a cuidar la salud, ya que está en riesgo desde la tierra hasta las personas”.

Ardohain contestó: “Una vacuna no es buena ni mala, si la usamos mal nos mata. Lo mismo ocurre con los agroquímicos. Entonces coincidimos en cuidar el medio ambiente, pero también la producción. Lamento no poder acompañar este proyecto”, cerró.

Más adelante, se aprobó por unanimidad los proyectos de ley que declaran a General Acha como «Capital Provincial de las Energías Renovables», y por el que se declara como «Capital Histórica del Territorio de La Pampa».

También, salió por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo por el que se propicia la Simplificación e Innovación de la Administración Pública Provincial. Luego de los argumentos positivos expuestos por Silvia Larreta, Marcos Cuelle dijo que “tenemos una burocracia obsoleta, La Pampa viene con ciertas demoras” por eso “consideramos que esta iniciativa viene a paliar esta situación”.

Además, se sancionó por unanimidad el proyecto de ley de Promoción de Sistemas de Producción Agroecológica en la provincia de La Pampa. Valeria Luján explicó: “Esto busca fomentar un modelo alternativo, y reconocer este tipo de producción que algunos vienen realizando hace mucho tiempo. La agroecología es una disciplina científica, combina practicas autóctonas con conocimientos científicos. Cada uno forma parte del medio ambiente, por eso nos cuidamos a nosotros mismos”.

Trapaglia comentó que “nos preocupaba el tiempo de transición y vemos con agrado que se tomaron recomendaciones sugeridas por especialistas. No es fácil pasar rápidamente de un sistema a otro”.

En otro orden, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley por el que se denomina con el nombre de «Gobernador Oscar Mario Jorge» a la ruta provincial Nº 9. “Este es un merecido reconocimiento a un hijo de estas tierras. Él respondió con responsabilidad, poniendo al servicio su trayectoria. Su carrera política ha trascendido a muchos”, declaró Ariel Rojas.

Se aprobó en forma unánime el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se propicia la aprobación del Convenio de Prácticas Profesionales no rentadas y su anexo, celebrado entre la Secretaría de Energía y Minería de la Nación y la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N.L.Pam.

En el mismo sentido salió la iniciativa por la que se propicia la aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación suscripto entre la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Gobierno de La Pampa.

Asimismo, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 27458 que instituye el 13 de noviembre de cada año como «Día Nacional de lucha contra el Grooming». “En los últimos tiempos las interacciones en la red han generado experiencias violentas. Esto nos obliga a desarrollar medidas. El grooming se puede establecer en cualquier medio digital. Con esto se adhiere a la ley nacional, que nos va a permitir hablar del tema sobre la problemática del grooming”, manifestó Luján.

Con la aprobación de la mayoría del Frejupa, Propuesta Federal, Comunidad Organizada y Movimiento Productivo Pampeano, y con el rechazo de la minoría de la UCR, se sancionó el proyecto de ley por el que se establece un límite a los embargos de sueldos estatales.

A su vez, se aprobó por mayoría el proyecto de ley por el que se modifican artículos de la Ley 2574 – Orgánica del Poder Judicial. “Va permitir que todas las personas que tengan necesitad de ir a la justicia, tengan el asesoramiento y el acompañamiento debido, especialmente para los sectores más vulnerable”, expresó Julio González.

Luego se aprobó por unanimidad el proyecto de ley por el que se crea el Programa «Escuela de tránsito para jóvenes». “Se busca concientizar, para prevenir los siniestros viales, que son una de las principales muertes de los jóvenes. Mejor que sancionar es prevenir, y crear conciencia”, dijo Luján, mientras que Cuelle manifestó el deseo de que “se pueda avanzar con algo más integral referido a esta temática”.

Por unanimidad se aprobó la iniciativa por el que se instituye el tercer sábado del mes de noviembre como «Día Provincial del Orgullo LGBTIQ+»en La Pampa.

También, se aprobó en forma unánime el proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial que provea de mayor número de patrulleros a la Comisaría Departamental de Intendente Alvear.

Por unanimidad se aprobó el proyecto de resolución por el que expresa beneplácito a bomberas y bomberos de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios y a los Brigadistas de Defensa Civil que asistieron en la tarea de sofocar los incendios en la provincia de Córdoba.

Por último, se aprobó en forma unánime la iniciativa por la que expresa beneplácito por la aprobación en el Honorable Senado de la Nación de la ratificación del «Acuerdo Regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe».

