Plaguicidas: “se delega todo en la autoridad de aplicación y hay un sistema sancionatorio que es arbitrario”

Para el legislador de la UCR, Francisco Torroba la Ley de Plaguicidas delega todo en la autoridad de aplicación. Criticó también el régimen sancionatorio que calificó de “a granel”.

El diputado provincial de la UCR, Francisco Torroba, explicó la negativa de la UCR para acompañar la Ley de Plaguicidas y aseguró que llegó “de manera desprolija a la Cámara”, reconociendo que es una ley necesaria.

“En el año 1989 teníamos la ley de plaguicidas, la 1173, y en el año 2000 se modifica el artículo octavo que establece la responsabilidad del estado, en la gestión de los envases”, repasó en declaraciones radiales.

“Pasaron veinte años y la autoridad de aplicación no hizo absolutamente nada con el tema plástico en la tierra y en el mar. Nos opusimos a esta ley porque de los 66 artículos de la ley, más de 50 delegan todo a la autoridad de aplicación: el Poder Ejecutivo decidirá y la autoridad de aplicación, fijará”, criticó. “Más que una ley, es una delegación de la potestad legislativa de la Cámara de Diputados”, agregó”.

“En segundo lugar, tienen un régimen sancionatorio autoritario y arbitrario, porque no están especificadas las sanciones, que serán de uno a mil sueldos de un ministro: de $150.000 a 150 millones de pesos. Nuestro planteo es que no es lo mismo devolver 50 millones y en el camino perder 2 y devolver 48, que fumigar un pueblo. Es decir, no dejemos abierto el sistema sancionatorio a la arbitrariedad de la autoridad de aplicación. Si tenemos conocimiento en la temática, tabulemos cada una de las multas a los infractores”, aseguró a periodistas de la FM Radio Noticias. “Hay un sistema sancionatorio a granel”, agregó.

“Nosotros pretendíamos que fuera una Ley de Plaguicidas o Agroquímicos, pero de golpe y porrazo, la ley incluyó a productos plaguicidas ‘y otros productos que la autoridad de aplicación determine’. Ante esto, preguntamos cuáles eran esos productos y nos dijeron que lo define la autoridad de aplicación”, dijo Torroba.

Respecto a las distancias de fumigación, el legislador provincial afirmó que no se tuvieron en cuenta las nuevas tecnologías para solucionar la cuestión. “Nos hubiera gustado que haya consenso, pero el oficialismo se presentó con rigidez sobre ciertos temas que fueron innegociables”, dijo.

