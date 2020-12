Solo el 30% de los comercios santarroseños tienen sus tasas al día

Compartir esta noticia:











El secretario de Hacienda y Abastecimiento de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo Echeveste, destacó el buen nivel de adhesión que viene teniendo la última moratoria lanzada por el Municipio para aquellos contribuyentes que deseen regularizar el pago de sus tasas y servicios municipales.

Consultado sobre cuál es el porcentaje de frentistas que se encuentra al día con el pago de sus tasas, remarcó dicho porcentaje bajó en los primeros meses de la pandemia, pero se fue recuperando con el pasar de los meses volviendo a rondar el 50 % histórico en lo relacionado con el pago por tasas y servicios municipales.

En cambio, indicó que en lo tiene que ver con tasas relacionadas con comercios, solo el 30% se encuentra al día, lo cual denota el fuerte impacto que ha tenido para el sector comercial de la ciudad la pandemia.

Con respecto a la moratoria municipal, Echeveste señaló que desde el comienzo de la moratoria se han generado cerca de 3200 nuevos planes de pago, lo cual demuestra un nivel de adhesión mayor en comparación con la anterior moratoria, esperando además que aún se sumen algunos planes de regularización más antes de que culmine el plazo.

En ese marco, explicó que dicho plan especial y alternativo de regularización de deudas fue implementado en dos etapas, la primera con un mayor porcentaje de reducción de los intereses resarcitorios de deuda, que tuvo como plazos para adherirse entre el 28 de septiembre y el 17 de noviembre pasados, y la actual segunda etapa, con menores porcentajes de reducción de intereses que comenzó el pasado 18 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre inclusive.

Aseguró además que no está proyectado desde el ejecutivo extender ni prorrogar este último plazo, por lo cual aquellos contribuyentes que no cancelen sus deudas al contado, o se acerquen a la dirección de rentas para suscribir alguno de los planes de pago enmarcados en la moratoria hasta la fecha límite del 31 de diciembre, ya no podrán recibir los beneficios de bonificación sobre los intereses resarcitorios de deuda, debiendo abonar los mismos en su totalidad. Paralelamente, hizo hincapié en que aquellos contribuyentes que registran altos niveles de deuda y tienen comprobada capacidad contributiva, serán intimados por el municipio.

Detallando los pormenores de este segundo tramo de la moratoria, explicó que tiene para el pago de deuda al contado, un 80% de descuento sobre intereses resarcitorios y para planes de hasta 3 cuotas un 50% de descuento sobre dichos intereses. Asimismo, para planes de pago hasta 12 cuotas la reducción de intereses alcanza el 30%, y para los planes hasta 24 cuotas el descuento será del 20 %.

Por otro lado, consultado respecto a los actuales niveles de recaudación de la comuna y si se podrá hacer frente al pago de los aguinaldos y pautas salariales con recursos propios, el funcionario remarcó que “venimos mejorando, pero hay que decir que no estamos al nivel de los índices que se registraban antes de la pandemia. No obstante, si se cumplen las previsiones, en cuanto a que la coparticipación de diciembre se comporte de acuerdo a lo estimado, creo que tenemos que estar bien para hacer frente a los distintos compromisos de fin de año. De todos modos, esto es un día a día, y hay que esperar a ver como cierra el año, ya que si la recaudación es buena no vamos a necesitar ayuda, pero en cambio si la misma es un poco baja, tal vez vamos a requerir ayuda de provincia, sobre todo para lo que es el pago del bono de fin de año”.

