Testeos diarios en General Pico: “La positividad bajó muchísimo”

Se desarrolló una nueva jornada de Búsqueda Activa de casos positivos de COVID-19 en General Pico. Fue en barrio Talleres, con la realización de testeos y también la visita casa por casa.

El coordinador del programa, Javier Herradón, explicó a la Agencia Provincial de Noticias, que se está terminando la labor en dicho barrio con un trabajo en el sector comprendido por calles 2 a 108 y de 9 a 19. “Las expectativas son las de siempre, tratar de captar todos aquellos que estén positivos y hacer los bloqueos para evitar contagios. Entre mañana y pasado se hará el barrio San Etelvino y restaría un parte de barrios El Molino, Centro y Este”, comentó.









Los contagios en General Pico descendieron en los últimos días, “lo que lleva adelante Salud Pública nos da una ventaja muy importante, hasta hace un tiempo tardábamos entre 24 y 48 horas en hacer un bloqueo generalizado y gracias a los testeos rápidos y búsquedas activas achicamos a 4 horas el bloqueo de contactos”, añadió Herradón.

Actualmente se realizan unos 50 a 60 testeos diarios, “la positividad ha bajado muchísimo y para nosotros es muy importante. Llegamos y ya había gente esperándonos, es decir que hay interés en saber si es positivo o no y seguir un tratamiento. Lo que le voy a pedir a la sociedad es que el hecho que hayan bajado los números de casos no significa que nosotros nos tenemos que descuidar, significa que tenemos que seguir cuidándonos, manteniendo un distanciamiento, usando un barbijo, no juntándonos más de 10 personas, en el sentido de que si queremos disfrutar este tiempo que estamos teniendo, debemos seguir cuidándonos cada vez más”.

A modo de cierre, el coordinador de Búsqueda Activa se refirió a esta época de cierre de año y festividades, donde se instó a una toma de conciencia respecto al bienestar epidemiológico actual, “que es porque ellos (la sociedad) están participando y cuidándose, las medidas simples a nosotros nos están ayudando muchísimo”, concluyó.

