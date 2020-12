El exdiputado Fazzini estalló contra sus aliados radicales: “¡se puede ser tan alcachuetes!”

Compartir esta noticia:











El exlegislador del Movimiento Federalista Pampeano, Héctor Fazzini, que compartió más de una vez una alianza con el radicalismo, afirmó esta mañana que “así nunca vamos a ganar una elección provincial”

Al leer el comunicado de prensa de la UCR, que en una declaración pública primero elogia y luego critica la política económica del Gobierno de Ziliotto, pidió que no se sea “tan alcahuete”.

“Algo bueno pasó en nuestra provincia el gobernador Sergio Ziliotto lanzó un plan de reactivación productiva, en el cual enuncia que el desarrollo productivo será una política de estado”, cita del readicalismo y le agrega: “pero se puede ser tan alcahuete desde la oposición, que para hacer una crítica, primero tengamos que pedir permiso haciendo una alabanza”, señaló.









“Lanzan un plan de reactivación productiva que no sabemos si en realidad se podrá hacer o no se hará nada. Un enunciado más, común en el peronismo, que puede no hacerse nunca o puede hacerse mal. ¿O no sabemos quiénes son los grandes vendedores de humo en la provincia? Pero lo hablo desde la oposición, tenemos una oposición complaciente, no podemos hacer una crítica, sin primero tener que plantear un reconocimiento al peronismo”, destacó.

“Así nunca vamos a llegar a ganar una elección provincial, primero hay que ganar la oposición para hacer algo distinto”, finalizó Héctor Fazzini.

Comentarios

