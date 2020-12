La UCR contra la ley de plaguicidas: “un escollo” para la inversión privada

Compartir esta noticia:











La Mesa Directiva del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical criticó la nueva ley de plaguicidas y atacó la política del Gobierno Pampeano por “aumentar” la contratación de personal y “dilapidar millones y millones en el elefante blanco llamado Megaestadio”

En un documento que lleva por título “La Producción como Política de Estado”, la conducción radical destaca que “algo bueno pasó en Nuestra Provincia, el Gobernador Sergio Ziliotto lanza un Plan de reactivación productiva, en el cual enuncia que el desarrollo productivo será una política de Estado”, para luego criticar al peronismo.









“Es bueno que se haya escuchado lo que desde la UCR venimos enunciando hace años. La realidad es que de acuerdo al INDEC en los últimos 10 años el empleo público provincial creció el 21.2% mientras que el crecimiento del empleo privado fue del 0%”, describen en un comunicado del partido que preside Julio Pechín.

“Lamentamos informar que la única política de estado que se siguió durante los 36 años consecutivos que lleva adelante el oficialismo en La Pampa fue la no escatimar aumentos del gasto público a expensas del cobro a la actividad privada, situación que en los últimos años se da a través del cobro anticipado de impuestos, léase percepciones y Sircreb”, resaltan.

2Todo en pos de sostener una administración estatal provincial cada vez más grande e ineficiente. Situación que se ve reflejada en muchos de los municipios con idéntico comportamiento a través de un aceitado sistema para recaudar de la actividad privada. Así se visualizan plantas de personal municipal que superan el 10% de la población de una localidad”, añaden.

“Las trabas a la producción no terminan con lo descripto, además a la producción primaria de la provincia se le aplican distintos escollos como la Ley de Productos Plaguicidas sancionada el día 30/11/2020 donde se destrata al sector con distancias de aplicación de agroquímicos absolutamente inadmisibles y con sanciones administrativas arbitrarias y desproporcionadas, que nuestro Partido a través sus Diputados Provinciales rechazó”, agregan.

“Que no crezca el empleo privado no es más que la consecuencia de lo expuesto. Debería nuestro Gobierno provincial fijar prioridades de inversión en infraestructura para el desarrollo productivo y no seguir dilapidando millones y millones de dólares, como desde hace 13 años, en ese elefante blanco llamado Megaestadio”, demandan.

“Si el desarrollo Productivo se pretende como una política de Estado por el accionar del Gobierno Provincial y sus funcionarios del área no lo parece, tal vez porque desconocen que el dinero no se genera en un cajero automático”, finaliza el crítico documento del radicalismo.

