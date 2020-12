Turismo anunció el inicio de temporada en Ojo de Agua: podrán ingresar 400 personas y con reservas

Compartir esta noticia:











Se llevó a cabo en la Secretaría de Turismo el lanzamiento de la temporada abierta del Balneario “Ojo de Agua” ubicado en la localidad de Uriburu. Para asistir habrá que realizar reservas y la capacidad del balneario se reducirá a 400 personas, con estrictos protocolos sanitarios, en el marco de la pandemia de coronavirus.

La conferencia de prensa fue encabezada por la secretaria de Turismo, Adriana Romero, junto al intendente de Uriburu, Pascual Fernández. Romero indicó que “este verano nos encuentra con un desafío muy importante que es el de trabajar muy a conciencia con nuestra propia ansiedad y la de la gente que quiere pasar un verano y quiere una revancha, entonces creo que debemos maximizar el esfuerzo para que todos nos manejemos con los protocolos debidos. Las recomendaciones de siempre duplicadas, la necesidad de hacer reservas previas antes de ir a cualquier sitio. Vamos a estar atentos a todo esto para tener una buena temporada de verano”, sostuvo.

En relación al Ojo de Agua, Romero indicó que “hay dos grandes demandas en Turismo, la del verde y la del agua, y en La Pampa la demanda de agua está plenamente satisfecha, en parte, gracias al Ojo de Agua de Uriburu y otros espejos de agua que en nuestra Provincia cobran mucha relevancia. En Ojo de Agua se pueden practicar deportes además de pasar hermosos momentos en familia y en donde el intendente se preocupó por diversificar las actividades y que en este lugar con playas se puedan hacer recorridas por el caldenal. Eso le da al lugar características que otros no tienen, muy diferencial y que nos pone de manera muy competitiva con este tipo de oferta turística y recreativa”, indicó.

Intendente

Pascual Fernández se refirió al trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo. “Siguiendo la política del gobernador, Sergio Ziliotto, quien recién asumido manifestó la importancia que le daría al turismo en La Pampa, y haciendo bandera de eso y trabajando en forma conjunta con Adriana Romero, hoy estamos presentando esto que le ponemos todo el amor y pasión y que se ve reflejado en cómo la gente lo elije”, indicó.

El jefe comunal detalló el funcionamiento del balneario y destacó que las personas que no cuenten con reserva no podrán ingresar. “Hicimos especial hincapié como hoy marca la cuestión sanitaria y sus protocolos de seguridad, al ingreso van a tener una cabina sanitizante al igual que en los sectores de los baños. La capacidad del Balneario es de hasta 400 personas, habrá personal de la Municipalidad trabajando para que no haya más de diez personas en los distintos sectores. Vamos a estar lanzando una App para que los y las pampeanas que quieran visitar el balneario, puedan hacer la reserva a través de la misma. Tiene que quedar muy claro, quien no tenga reserva no va a poder ingresar. Para más información y poder acceder a la App deben ingresar al sitio web del municipio que es municipalidaddeuriburu.gob.ar», concluyó.

