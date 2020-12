La UNLPam aprobó un protocolo para actos académicos

Compartir esta noticia:











La Secretaría de Coordinación y Planeamiento Institucional de la UNLPam dio a conocer la disposición que bajo la denominación de Protocolo Específico N° 17 abarca consideraciones con respecto a la realización de Actos Académicos en la UNLPam.

En tal sentido se hicieron propios los “Lineamientos para la organización de actos académicos presenciales con estudiantes que finalicen los niveles primario, secundario, superior y formación profesional (modificatoria)” elaborados por la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo (COMISSET) de la Provincia de La Pampa, con adaptaciones de forma.

Se especificó que el protocolo de efectivo cumplimiento, se deberá adaptar a las características del espacio físico destinado a tal fin; la realización presencial dependerá de la situación sanitaria-epidemiológica; no será obligatoria para la institución; la participación de estudiantes y/ o familia tampoco será obligatoria y tanto personal docente y no docente observarán todas las consideraciones sanitarias vigentes como distanciamiento social; uso permanente y correcto de tapaboca; higiene de manos; etc.

Se incluye en sus alcances la imposibilidad de asistencia de personas de manera presencial con síntomas de la enfermedad.

El Acto Académico deberá realizarse al aire libre, disponiendo de elementos de sanitización y con una duración máxima de 90 minutos.

En los mismos se deberá guardar una relación de 1 persona por cada 4 metros cuadrados con un máximo de 400 personas. Las mismas deberán permanecer sentadas, separadas por una distancia mínima de 2 metros. En caso que para el acto solo se dispongan sillas, las mismas deberán mantener una distancia mínima de 2 metros entre cada una y 2 metros entre cada fila de sillas.

Los responsables de la organización de cada Acto presentarán el plan de realización del mismo a la Secretaría de Coordinación y Planeamiento Institucional para su aprobación previa.

Los diplomas y/o medallas deberán estar dentro de un folio desinfectado con solución de alcohol al 70%. Los mismos estarán claramente identificados para que cada estudiante lo retire del lugar dispuesto.

Se recomienda que cada institución prevea y organice el registro con fotos y/o videos o bien que quede en formato digital para poder compartirlo, con quienes no puedan asistir en forma presencial al acto académico.

