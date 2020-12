¿Otra postergación? Mientras suman contratos, al colectivo travesti – trans le exigen pasar por un concurso laboral

Compartir esta noticia:











La Municipalidad de Santa Rosa oficializó en el Boletín Oficial la convocatoria a concurso laboral destinado a un colectivo postergado. En el mismo, se informa del ingreso temporario de varias personas sin concurso.

La ordenanza fue sancionada en la gestión de Leandro Altolaguirre y recién en este primer año de gestión de Luciano di Nápoli será la base legal para comenzar a cumplir con el cupo laboral trnas.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que una ordenanza sancionada para reparar una injusticia, se base en un modelo que fue realizado sin mantener la especificidad de esta convocatoria. Y tampoco deja de ser llamativo que al colectivo postergado se le exija ingresar por concurso cuando esa no es la modalidad generalizada para conseguir un trabajo en la Municipalidad.









Al reconocer en una norma específica que se trata de un colectivo postergado, que en su mayoría tuvieron vedado el acceso a derechos esenciales como la educación, la salud y el trabajo, era esperable que entre los requisitos que dan mayor puntaje, no se tomara en cuenta la trayectoria educativa, y mucho menos, una foja de servicios o un certificado de antecedentes.

Cómo las mismas personas que luchan por sus derechos lo han reconocido, más de una de ellas fue una persona en situación de prostitución, muchas veces objeto de operativos policiales que le “manchan” la foja de antecedentes.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales le presentó una nota al intendente Luciano di Nápoli para que cambiara los requisitos del concurso, pero el pedido fue desoído.

En el Boletín Oficial Siguiente, el N°318, se informa del ingreso de al menos seis empleados a la municipalidad de Santa Rosa y de varios contratos de locación de servicios, que muchas veces son contratos laborales temporales encubiertos, a los que no se les exigió lo que se les exige al colectivo laboral trans.

En la separata N°317, del llamado a concurso, se publica:

1) CARGOS A CONCURSAR Y TAREAS A CUMPLIR:

UNA (1) vacante categoría DIECISÉIS (16) Rama Servicios Generales*.

*Según lo establecido en el Artículo 13 de la Ordenanza 4315/2011 “En la Rama Servicios Generales se escalafonarán los agentes que realicen tareas vinculadas con la atención personal de otros agentes o del público como así también de vigilancia, limpieza y conducción de automóviles y vehículos de transporte terrestre de pasajeros o carga”

2) LUGAR DE TRABAJO:

Dirección de Políticas de Género y Diversidad.-

3) PUEDEN PARTICIPAR:

Las personas travestis, transexuales y transgénero, que forman parte del Registro Único de Postulantes establecido mediante Disposición N.o 052/2020 de acuerdo a lo suscripto en la Ordenanza N.o 5643/17, a la Resolución Reglamentaria N.o 641/18.-

4) ANTECEDENTES EVALUABLES*: PUNTAJE

a) Tareas y cargos desempeñados por el concursante en la función y el trabajo realizado

0-5

b) Títulos o certificados de estudio y de capacitación obtenidos 0-2 c) Estudios que cursa 0-1 d) Trabajos realizados exclusivamente por el concursante 0-0,5 e) Trabajos realizados por el concursante en colaboración 0-0,5 f) Fojas de servicio 0-0,5 g) Antigüedad total del servicio en el Sector Público 0-0,5

* Ordenanza No 4412/11 modificatoria de la Ley 643 (artículo 11): “los antecedentes de los concursante, en sobre cerrado y firmado, serán trasladados a la Junta Examinadora dentro de los dos (2) días hábiles contados desde el cierre de inscripción”.-

5) TEMARIO CONCURSO DE OPOSICIÓN:

1) Ley N.o 643 (Estatuto de los Agentes de la Administración Pública Provincial)

2) Ley N.o 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales)

3) Ley N.o 26.743 (Ley de Identidad de género)

4) Ordenanza N.o 5643/2017 (Inclusión y equidad de oportunidad laboral para personas travestis, transexuales y transgénero)

5) Resolución No 7327/2019 (Organigrama de la Dirección de Políticas de Género y

Diversidad)

En la prueba de oposición, el concursante deberá reunir SEIS (6) puntos para ser aprobado.-

2

ASPECTOS GENERALES

LUGAR, FECHA Y HORARIO DE INSCRIPCIÓN: Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Santa Rosa, en el horario de 8:00 a 12:00 horas, desde el día 20 de Noviembre hasta el 09 de Diciembre del corriente año inclusive.-

LUGAR, FECHA Y HORARIO DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN: Lunes 14 de Diciembre de 2020, a las 10:00 horas en el recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Santa Rosa.-

OBSERVACIÓN: El concurso se llevará a cabo respetando los protocolos vigentes de prevención de COVID-19 por lo cual se exigirá uso de tapaboca o barbijo obligatorio, inclusión de los datos en las Planillas de Trazabilidad y solo podrán ingresar al recinto las y los postulantes y las personas afectadas a la organización del concurso.-

