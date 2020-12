Provincia propuso 15 días de licencia a las y los trabajadores de salud

Compartir esta noticia:











Desde ATE señalaron que hay personal de salud que no tiene descanso desde el inicio de la pandemia. La propuesta provincial es de 15 días, que se tomarían entre el 2 de enero y el 30 de marzo. “Son solo 15 días porque hay que garantizar el periodo de vacunación”, afirmó Liliana Rechimont.

Los sindicatos de Salud, ATE, UPCN y SiTraSaP fueron convocado por el gobierno provincial para tratar las licencias adeudadas de las y los trabajadores de la salud, teniendo en cuenta el periodo de vacunación que se viene para enfrentar el coronavirus.

Desde el gobierno provincial se ofreció un régimen de licencia de enero en adelante. En conferencia de prensa, Liliana Rechimont señaló que “ellos plantean que las licencias sean del 2 de enero al 30 de marzo, los trabajadores y trabajadoras de salud de planta permanente, puedan tomarse 15 días, hasta poder cubrir el plan de vacunación”.

“La vacunación en un primer momento, abarcaría a sectores de salud pública, los docentes, adultos mayores de 60 años y seguridad. Hay que garantizar eso y por ello, les darían nada más que 15 días de licencia, ya que todo el aparato de salud estaría trabajando para garantizar la vacunación del pueblo en general y trabajadores afectados”, agregó.

“Así las licencias se irían regularizando, si es que no hay ningún tipo de contingencia y automáticamente, nos cortarían las licencias y estaríamos todos trabajando”, agregó Liliana Rechimont.

La secretaria de prensa del gremio ATE planteó que la propuesta de licencia no es suficiente. “Hay compañeros y compañeras que, desde que se inició la pandemia, no faltaron. La realidad es que no han parado, solo algunos compañeros se tomaron en noviembre 15 días. Otros se tomaron 5 y los que no tenían licencia, no se la tomaron”.

“Además, hay compañeros que se tomaron la licencia profiláctica, pero le quedaron veinte días de la licencia anual. Hay una masa de días para el año que viene que tendrán que ver si la toman o si se les paga. Tenemos un problema con el artículo 28 de la Ley de Presupuesto, donde cercena la licencia de trabajadores y trabajadoras de la salud pública. Antiguamente, por razones de servicio, si no te tomabas la licencia, pasaba para el año siguiente o te las pagaban. Ahora el artículo 28, eliminó el pago de las vacaciones de trabajadores y trabajadoras”, agregó Rechimont.

Consultada si las y los trabajadores quieren que les paguen esas licencias, Rechimont afirmó que “los compañeros quieren descansar. Pero si tenés 60 días acumulados, más 15 días de licencia profiláctica, se complica a la hora de salir. En Salud Pública, es complicado y no se paró nunca de trabajar, más el agravante de que hay compañeros de planta permanente que siguieron trabajando y otros que cobran cada tres meses y no sabrán que pasará, cuando termine la pandemia”, recordó Rechimont.

