“El presupuesto es deficitario, vamos a comernos ahorros por 2000 millones”

El ministro de Hacienda confirmó que hoy se enviará el Presupuesto a la Legislatura y dijo que será deficitario en cerca de 4000 millones de pesos. La Provincia invertirá en incentivos a pymes y beneficios para sostener el empleo y atender la situación social y de salud, por la pandemia de coronavirus.

Ernesto Franco, ministro de Hacienda de La Pampa, confirmó que el Presupuesto Provincial será deficitario y lo calificó como «duro», aclarando que la provincia invertirá sus reservas económicas en el sostenimiento del empleo y la producción y la asistencia al empresariado local.

“El presupuesto se mandará el día de hoy y tiene que ver con muchos temas, pero puedo anticipar que es un presupuesto deficitario. Y ese déficit significa ‘comernos’ ahorros por 2000 millones y mil y pico de millones que deben ser ahorrados por la Administración Pública en el siguiente ejercicio”, dijo en declaraciones radiales.

"Es un presupuesto duro, porque ha primado el nivel de actividad y de asistencia social en el caso de producción, con el incentivo fiscal, la creación de un fondo de garantía para permitir fuentes de financiamiento a las pymes y también el tema de salud", agregó en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.









Franco agregó: “lo que hablábamos ayer con el gobernador, es que la provincia ha ahorrado en épocas de vacas gordas y qué mejor que aplicar estos ahorros en este momento. Él (por Ziliotto), tiene el objetivo de plantear las reservas que le dejó el Gobernador (Verna) al término de su mandato. Hubo una caída de la actividad del año pasado y la pandemia, hace que se justifique esta caída de reservas y que la provincia no se endeude. La mayoría de las provincias argentinas, que no tenían reservas como La Pampa, se han endeudado y no sé cómo harán el año que viene para pagar, cuando comiencen a vencerse los intereses y el capital”.

Franco recordó que el Presupuesto del año pasado fue “fuertemente superavitario” y agregó que el presupuesto del año que viene tendrá un déficit que estimó en 4000 millones. “Es muy fuerte, pero las reservas son para quemarse cuando la sociedad lo necesita. Hoy por hoy el contragolpe al tema social y sanitario, nos permitió adecuar desde el punto de vista del equipamiento, para enfrentarlo. Es cierto que el personal está cansado y otros temas. Esto sorprendió no solo a La Pampa, sino a Inglaterra, Estados Unidos a Alemania”.

Por otra parte, Franco, confirmó que la provincia no firmará el Consenso Fiscal que impulsará este viernes el presidente Alberto Fernández y agregó que no será la única provincia, ya que, según le confirmaron desde San Luis, tampoco adherirán al nuevo acuerdo nacional.

“La Pampa acompaña la política nacional, pero hay cláusulas que no se pueden aceptar”, explicó Franco. “San Luis tampoco firma, no iba a viajar el gobernador y posiblemente su vice. Igualmente, es un acompañamiento a la política nacional, ya que este Consenso Fiscal convalida también lo que dice que se le saca a CABA, cuando no se le saca, sino que es lo que correspondía y se ha cumplido con la Constitución Nacional”, dijo el ministro.

“Hay que mirar el contexto. Muchas provincias firmaron anteriormente el Consenso Fiscal y se comprometieron a una baja de impuestos muy fuertes que nosotros no consideramos posible, en el contexto de una provincia chica. La idea del gobierno anterior (macrismo), era que las provincias se financien con impuestos patrimoniales, a los vehículos e inmobiliario, pero en La Pampa, estos impuestos solo significan el 15% de la recaudación y tratar de suplir ingresos brutos y sellos por estos dos impuestos, significaba subirlos ocho veces”, indicó Franco.

