La función se encuentra disponible en la última actualización. Los mismos se autodestruyen luego de 7 días.

Luego de más de un año de pruebas, WhatsApp habilitó los mensajes temporales. Los mismos se autodestruyen luego de 7 días. En esta nota te contamos cómo se usan.

Esta función fue habilitada tanto para los grupos de la aplicación de Facebook como para los chats individuales. El único requisito para activarlos es tener descargada la última actualización del mensajero más popular del mundo, que ya se encuentra disponible para Android e iOS.

Cómo funciona

Una vez pasados los 7 días, los mensajes desaparecerán de los chats de WhatsApp hayan sido leídos o no. Esto hará que las conversaciones sean más livianas y privadas.

En cuanto a las fotos, videos y archivos, los mensajes que contenga este tipo de contenido también desaparecerá. Sin embargo, quedarán guardados en el teléfono los que tengan habilitada la descarga automática.

Introducing disappearing messages. Now you can set chats to disappear after 7 days. Because not all messages need to stick around forever. pic.twitter.com/3Ny2mVxSaQ

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 5, 2020