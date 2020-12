Estavilla pidió a la Municipalidad “publicitar actos de gobierno, no actores”

Compartir esta noticia:











El concejal del FrePam criticó a la gestión santarroseña y le pidió al intendente Nápoli que no promocione solo las actividades de la secretaria Besga

El edil radical en el Frente Pampeano Cívico y Social, Gustavo Estavilla, recodó que “el Intendente Luciano Di Nápoli dispuso que su equipo de trabajo esté compuesto por 5 Secretarías: de Gobierno, de Hacienda y Abastecimiento, de Obras Públicas, de Cultura, de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico, esta última a cargo de Ana Carmina Besga”.









A renglón seguido informó que “en el Boletín Oficial Municipal del mes de octubre constan las Resoluciones 938 y 950 del Departamento Ejecutivo, mediante las cuales se contratan, bajo la modalidad de locación de servicios, a dos personas el manejo de redes sociales y marketing, exclusivamente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Nos resulta muy extraño este tipo de contrataciones, para dar exclusiva visibilidad al trabajo de una funcionaria o un área en particular”.

“La Secretaria de Desarrollo Económico es una funcionaria con gran exposición dentro del gabinete Municipal, pero de ninguna manera nos parece correcto que se usen este tipo de recursos estatales para tratar de instalar, mediáticamente, nombres propios”, demandó.

“Esperemos que este tipo de contrataciones no sirvan como forma encubierta de instalar candidaturas o campañas política alguna. La publicidad de los actos de gobiernos debe ser general y no anteponer intereses de algún funcionario o funcionaria en particular por sobre el interés de toda la comunidad y menos aún si son abonados con el dinero de las y los contribuyentes santarroseños”, finalizó Estavilla.

