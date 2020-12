Los ricos con los ricos, la escapada del fin de semana, ese cable que nunca queda igual y los colectivos (Caras y Caretas)

Compartir esta noticia:











Esta vez el resumen semanal de noticias en fotografías y epígrafes subjetivos y antojadizos, tiene la alegría del encuentro de las familias tras la apertura de los límites, pero viene con varias amargas y acciones que no sorprenden ni engañan. Los ricos no invirtieron sin impuesto, y por lo que dijeron sus voceros en el Senado, no van a invertir con impuestos. La pifia con el Colectivo travesti – trans, la propiedad privada por sobre todas las cosas, y toda la energía por un cargo, algunas de las grajeas de esta semana.

Tenían razón. Los vecinos denunciaron que la plaza iba a convertirse en un obrador (en el triángulo 9 de Julio, Olascoaga y El Fortín). Para justificarlo se dieron todo tipo de explicaciones, que era una propiedad privada que se usó como plaza, pero que ahora, los dueños, acordaron usarlo como obrador. Se sabe, la propiedad privada vale más que la vida, así que, ni hablar que el ambiente, aunque parezcan lo mismo, pero, primero, lo mío es mío.

A contrapelo En la Escuela Hortícola Municipal se dio una cosa rara, esa cosa rara que varias personas de esta ciudad hacen día a día en merenderos, comedores y roperos comunitarios, fueron a trabajar de manera voluntaria y solidaria por una causa que tiene algo de quimera: abastecer a la ciudad de vegetales agroecológicos y mostrar el modo asociativo de las organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Metele pedal. La y el joven llegaron primeros a la Laguna Ojo de Agua y recibieron de regalo un mate de Caldén. El apuro de ellos y de las más de 600 personas que pasaron en dos días por Uriburu, una clara muestra de la necesidad de salir a disfrutar en sociedad de un momento de esparcimiento.

Guardame la birra. Llegó el ultra freezer para las vacunas y no me vas a decir que no pensaste lo mismo. Enfría a 180° bajo cero. Un toquelín y la latita queda congelada.

Contáte otra. Marino no escapó a lo esperable y estuvo a favor de los que más tienen. El argumento se cae por sí solo: dijo que el impuesto a las grandes fortunas iba a frenar las inversiones. Senador, ¿y dónde están las inversiones privadas que se supone hicieron antes de ese impuesto? El Gobierno de Macri, su Gobierno, dejó al país en una crisis con escasos precedentes hasta 2001 o la pandemia. La última lluvia no tuvo sorpresas: del cielo cayó agua.

Colectivo I. Todo listo para volver o salir de La Pampa. Se esperan los protocolos. Es de creer que a las empresas no se les ocurrirá cobrarle el pasaje doble o triple al que quiera usar el servicio de colectivos. Si les permiten usar la mitad de la capacidad, ¿van a duplicar el valor del boleto?

Llegando los plomos. El día pintaba, porque casi todos los sabían, para ser el del mejor anuncio. Con cuidados, sin relajarse, la Provincia iba a entrar a lo más parecido a la normalidad previa a la pandemia. Pero algo no andaba: y eran dos cosas, la tecnología y todavía no había intervenido el Ministro Plomo, habitual encargado de la logística. Los trabajadores no daban pie con hasta que el Ministro de Conectividad, Antonio Curciarello, tocó un par de «botonitos» y el Gobernador pudo salir a anunciar la campaña de vacunación y la apertura de los límites.

La raíz del problema. Con la compañera no. Según contaron, al estilo patrón de estancia, un propietario de una parte de una propiedad horizontal quiso decidir sobre la vida de la trabajadora, su descanso, y como no lo logró, dicen que la acosó. El caso lo develará la justicia, pero el proceder es el mismo: personas que se creen dueños de las vidas de otras personas por ser propietarios.

Colectivo II. Si el de transporte de pasajeros es para la mitad, este, ni para el uno por ciento. La Municipalidad llamó a un concurso para hacer justicia con un colectivo postergado como el travesti – trans y cumplir con la ordenanza del cupo laboral. Ahora, ¿no pensaron que a un colectivo postergado no se le pueden exigir requisitos que de antemano saben son de dificil cumplimiento?

¿Todo por un cargo? El lunes, de manera sorpresiva, un sindicato inició un paro en la Cooperativa, pero esta vez no molestó a la conducción de la CPE. Por el contrario, se alegraron. Quisieron educar al pueblo sobre el menemismo, las privatizaciones, y al final, con una reunión, dicen que lograron el cometido de evitar todos los males en la energía. A los pocos días, las cooperativas recibieron el anuncio de su inclusión en la empresa Pampetrol, lo que les da el derecho a ocupar un cargo en el directorio. Por lo visto, ya no corre riesgo de privatización. Desde el martes, un día después del lock out y paro sindical, ya nadie habla de terciarización de la energía.

Hombre prevenido vale por dos. El intendente Delahaye fue denunciado por los concejales del FreJuPa por pagarle un sobresueldo al concejal Carasay de Anguil. Parece que se las ingeniaron para sortear el difícil año económico.

Rajá, rajá. Acostumbrados a los tiempos de pandemia, más de uno anduvo estos meses flojo de papeles. El miércoles pasado a última hora, minutos antes de la apertura total de la circulación, la policía montó el primero de los controles diarios en Circunvalación y Perón. El motociclista no dudó, dio la vuelta y la emprendió en contramano por la colectora de Perón. Se vuelven a poner de moda los caminos laterales de las arterias más transitadas.

Presente para negar derechos. Hay que reconcoerle al diputado Martín Maquieyra que fue uno de los primeros, si no el primero, en pedir sesión presencial para el debate del proyecto del aborto legal seguro y gratuito. Lástima que lo haga para negar derechos: su voto cantado contra el proyecto hace que siga prohibido, que clínicas privadas hagan sus negocios, y que varias mujeres pongan en riesgo su vida en intervenciones clandestinas. La legalización, no obliga a abortar, le pone fina a una penalización de las personas gestantes.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios