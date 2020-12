Falleció el exDT de la Selección, Alejandro Sabella

Compartir esta noticia:











Todavía lo recuerdo pidiéndome perdón por no haber podido traer la Copa del Mundo a la Argentina en 2014. Alejandro Sabella: gran director técnico de fútbol y muy buena persona con un alto compromiso social. Mis condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/RxXtSs66xB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 8, 2020

Esta tarde murió en el instituto Cardiovascular de Buenos Aires donde permaneció internado los últimos 11 días. Fue un gran jugador de fútbol, dirigió a Estudiantes de La Plata y se consagró subcampeón del Mundo en Brasil 2014.

El estado de salud del exDT del seleccionado argentino de fútbol Alejandro Sabella volvió a complicarse en las últimas horas y terminó falleciendo a las 15:30 horas de este martes 8 de diciembre.

Sabella venía evolucionando favorablemente desde el viernes al tratamiento por su dolencia cardíaca, pero en las últimas horas sufrió esta complicación respiratoria y continuaba internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde ingresó el 25 de noviembre pasado.

El ex entrenador del seleccionado argentino en el Mundial del 2014 no tenía fiebre desde la jornada del viernes, siguió con cuidados intensivos y había mantenido contactos con su familia más directa.

Si bien las autoridades médicas de la clínica no volvieron a emitir un comunicado sobre su estado de salud, desde el entorno del exDT habían indicado esta mañana que el cuadro continúa siendo «delicado» y su pronóstico «reservado».

«Usted dijo que la Patria es el Otro. Y siempre pensamos que el equipo es el otro. Hablar del grupo significa hablar de construcciones colectivas» le dijo Alejandro Sabella a Cristina Fernández de Kirchner en 2014, después del Mundial de Brasil. Que en paz descanses, Pachorra. pic.twitter.com/hBrnnYO4Xe — Juan Manuel Karg (@jmkarg) December 8, 2020

Los responsables médicos del centro asistencial emitieron un solo comunicado, en el que expresaron que Sabella había ingresado con un shock cardiológico e infección previa producto de una cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad.

Jugador (1970 – 1989)

River Plate: Inferiores y a la Primera División (1970 – 1978)

Se inició en las inferiores del Club Atlético River Plate, y fue, desde un principio, señalado como un 10 clásico de «Los Millonarios». Era el tiempo de Norberto Alonso, y sobre sus espaldas tenía una gran responsabilidad. Habilidoso e inteligente, no desentonó y formó parte del plantel de Ángel Labruna que ganó varios campeonatos, pero alternando en la Primera. En 4 años llegó a disputar 118 partidos y convertir 11 goles, pero la comparación con Alonso lo perjudicó en la consideración general.

Inglaterra (1978 – 1981)

En 1978 fue vendido por River al Sheffield United, de la Tercera División de Inglaterra. Su buena labor le permitió pasar a Leeds United, de la Primera. Le fue bien, pero tendría que regresar a Argentina

En Estudiantes de La Plata (1981 – 1987)

En diciembre de 1981 comenzó a buscar un club de Argentina, y fue vendido a Estudiantes de La Plata. De la mano de su entrenador, Carlos Salvador Bilardo, el equipo llegó a las semifinales del torneo Nacional de 1982 (Sabella sufrió una lesión en la primera semifinal de la serie contra Quilmes). Luego, en el campeonato Metropolitano de ese mismo año, junto con Marcelo Trobbiani, José Daniel Ponce y Miguel Ángel Russo, formaría el exquisito mediocampo del equipo de Estudiantes que ganó dos campeonatos.

Cuando Bilardo se hizo cargo de la Selección de fútbol de Argentina, Sabella compitió por un lugar con los veteranos Alonso y Bochini, y jugadores más jóvenes como Carlos Tapia y Jorge Burruchaga. Pero una sombra aún más grande fue la lanzada por el rey de la generación de los años 1980, Diego Armando Maradona. Es por esto que Sabella jugó sólo cuatro veces para el equipo nacional, durante la Copa América 1983 y no logró ser convocado para la Copa Mundial de Fútbol de 1986.

En Ferro (1987 – 1988)

En la temporada 1987-88, Sabella se incorporó al Club Ferro Carril Oeste, que estaba en un proceso de recambio de su plantel. En esa temporada disputó 27 partidos y convirtió 2 goles​. Luego jugaría en Irapuato, donde pondría fin a su carrera como futbolista.

Entrenador (1990)

Segundo entrenador (1990 – 2009)

Tras retirarse del Fútbol, Sabella se convirtió en entrenador, aunque en primera instancia se desempeñó mayormente como ayudante de campo de Daniel Passarella. La dupla entrenó a la Selección Argentina, al Parma AC de Italia, a la Selección de fútbol de Uruguay, al Monterrey de México, y en Brasil al Corinthians. En 2006 fueron contratados nuevamente por el Club Atlético River Plate, que terminó en el tercer lugar en el Torneo Apertura de ese año.

Estudiantes de La Plata (2009 – 2011)

El 15 de marzo de 2009, Sabella asumió como Director Técnico de Estudiantes de La Plata, club con el cual logró la tan laureada y destacada Copa Libertadores de América en el mismo año. Luego, en diciembre de 2009, dirigiría a su equipo en la prestigiosa Copa Mundial de Clubes de la FIFA, donde llegaría hasta la final, siendo vencido por el elenco de Pep Guardiola, el FC Barcelona, por 2 goles a 1.​También al ganar la Copa Libertadores 2009 disputó el partido decisivo de la Recopa Sudamericana 2010 donde su elenco fue derrotado por la Liga de Quito.

En 2010 logró un título local tras sumar 45 puntos en el campeonato. Pese a las bajas de José Sosa, Mauro Boselli, Marcos Angeleri, Christian Cellay, Clemente Rodríguez y Marcelo Carrusca, supo sortear las distintas dificultades que se le presentaron para coronarse nuevamente campeón.

En Febrero de 2011, presentó la renuncia debido a su disconformidad con los dirigentes y según algunas fuentes, desgastada su relación con Juan Sebastián Verón -versión que fue desmentida por el propio Juan Sebastián y también por Sabella- quien en un encuentro por el festejo del título obtenido en el año 2010, manifestó: «No voy a hablar, me podés seguir preguntando pero no voy a contestar. No tuve ningún problema con ningún jugador(…)»- y la ‘Brujita’ manifestó emotivamente: «Sabella nos dejó mucho y quedarnos sin él fue difícil, pero de a poco nos vamos recuperando. Muchos de nosotros nos mantenemos en contacto con él y el cuerpo técnico. Ojalá pueda volver al club, es uno de esos personajes que queda grabado en la historia de la institución».

Selección de Argentina (2011 – 2014)

En el año 2011, firmó un contrato con el club Al-Jazira Sporting Club en los Emiratos Árabes Unidos para dirigirlo, pero luego fue contratado por la Asociación del Fútbol Argentino para ser el sucesor de Sergio Batista en la dirigencia técnica de la Selección absoluta argentina, dejando atrás a otros candidatos como Carlos Bianchi o Gerardo Martino.​

Fue presentado en el predio de Ezeiza el 6 de agosto de 2011 y le dio la capitanía de la Selección a Lionel Messi. En su primer cotejo al frente de la Selección de Fútbol Argentina, le ganó a la Selección de Venezuela por 1-0 con un gol de cabeza de Nicolás Otamendi luego de un centro de Lionel Messi. Llevó a la albiceleste al subcampeonato en el Mundial 2014, antes de ceder su puesto a Gerardo Martino.​

El 3 de agosto de 2015, fue anunciado como nuevo seleccionador de Arabia Saudí.8​ Sin embargo, tras varios días de negociaciones, rechazó la oferta.

