Ardohain acompañó la Ley de Incentivos Fiscales y también pidió que “bajen los impuestos”

Compartir esta noticia:











Este martes se trató el proyecto de Ley de Incentivos Fiscales. Respecto a la iniciativa el presidente del bloque Propuesta Federal, Martín Ardohain, expresó: “Si bien compartimos los objetivos generales de esta ley, insistimos en que la herramienta propuesta no resulta ser la más atractiva. Esta ley no alivia, no simplifica y por lo tanto no será el factor que incline la balanza para la realización de un proyecto de inversión.”









El diputado manifestó que, “según la presentación que el Sr Ministro y su equipo realizaron el pasado viernes, que propone la regulación de la presión fiscal a través del otorgamiento de Créditos Fiscales No Reembolsables, en rigor de verdad la presión fiscal continúa siendo la misma por cuanto no se modifican ni los hechos alcanzados para determinar la base imponible ni la alícuota con que se gravan. Por otro lado, para poder efectuar el cálculo del excedente generado por una mayor producción o ventas, deben actualizarse las bases imponibles de los últimos tres años de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor Región Pampeana publicado por INDEC, y resulta muy engorroso para un emprendedor o empresario poder efectuar un cálculo que le permita estimar el crédito fiscal que podrá disponer.”

Ardohain enfatizó que “tampoco alienta el incentivo, que una de las condiciones para acceder al beneficio sea que la actividad deba desarrollarse exclusivamente en la provincia de La Pampa, ni que, en el caso de los nuevos emprendedores, una de las condiciones sea que no hayan realizado con anterioridad una actividad alcanzada por Ingresos Brutos”.

El legislador indicó que “Vamos a acompañar este proyecto pero también nos gustaría que hubiera una mayor permeabilidad del Poder Ejecutivo y también del bloque mayoritario de esta Cámara para permitir el avance de algunas iniciativas que hemos planteado, como la suspensión del Sistema SIRCREB, una medida que hubiera sido todavía más necesaria con la pandemia que vino después, por eso les pido un sinceramiento a las diputadas y diputados de esta Cámara: ¿quién no ha recibido un reclamo o un pedido de simplificación respecto del SIRCREB?”

“A nivel nacional se viene dando una corriente que contrasta con los objetivos que esta provincia plantea. En menos de un año, doce impuestos nacionales se han incrementado y recientemente se ha incorporado un impuesto más. No alcanza con regular la presión fiscal, deben bajar los impuestos”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios