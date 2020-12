Invitan a participar del Festival “Alto el Fuego”

Compartir esta noticia:











El Movimiento Pampeano Derechos Humanos invita a la comunidad a participar del Festival “Alto el Fuego”, que se celebrará el 10 de diciembre a las 19 horas en la plaza San Martín.

“Desde el Movimiento Popular Pampeano por los derechos Humanos convocamos a encontrarnos con compañeres del campo popular para expresar las vivencias , reclamos, demandas que nos atraviesan en el día de la declaración Universal de los Derechos Humanos2, señala la invitación.

Además, convocan a las y los participantes a llevar pañuelo o alguna prenda de vestir verde, en apoyo a la aprobación de la Ley de interrupción Voluntaria del Embarazo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El documento de la convocatoria, detalla:

“Como cada año, el 10 de diciembre , desde el Movimiento Popular Pampeano por los derechos Humanos convocamos a encontrarnos y movilizarnos en jornadas extensas donde compañeres del campo popular de distintas colectivas militantes, artísticas, políticas, barriales , gremiales, etc, pueden expresar sus vivencias , reclamos, demandas que nos atraviesan en el día de la declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este año en particular, como pueblo dentro del contexto Mundial, donde no somos excepción, nos encontramos transitando una pandemia que ha alterado todas nuestras vidas y “normalidades”, tal y como veníamos desarrollándonos.

Por ese motivo, como consigna de este “Alto el Fuego”, hemos elegido como consigna para nuestro evento anual “SALUD Y DERECHOS HUMANOS”

Justamente, Diciembre nos sacude fuerte en la lucha por ganancias de Derechos, podemos conmemorar la Lucha contra el Sida, a la que se le suma la lucha contra el Covid, ya que ambas enfermedades han infectado a millones de personas en el mundo. En este sentido, estaban contabilizadas treinta y ocho millones de enfermos de sida, y una mortalidad de aproximadamente 690.000 personas anuales. A estas cifras, hay que sumarles las del Covid y definitivamente, más allá de los recursos Sanitaras con los que cuente cada país, a lo que debemos apelar es a la Solidaridad Mundial y la responsabilidad compartida. Porque lamentablemente la Pandemia que más afecta a los pueblos es la desigualdad, y si no se achica esta brecha, no hay posibilidad de achicar los números que alarman, sobre todo, porque “No son Números”, son personas que sufren y pierden sus vidas, las de sus familias, amigos, seres queridos y en este punto, queremos resaltar la inmensa tarea que han venido desarrollando les trabajadores de la Salud Pública, arriesgando sus vidas para cuidar las nuestras.

En Diciembre conmemoramos el día de las personas con discapacidad, siendo más de cuarenta y siete millones en el mundo quienes deben enfrentar las barreras físicas, sociales y económicas que no les permiten ser y vivir como “Iguales”.

Conmemoramos también el día de les trabajadores Sociales, su función principal es la de ayudar a mejorar la vida de las personas, dado que el trabajo social es una disciplina centrada en la atención del otro.

En nuestro país, Diciembre nos sacude fuerte la Lucha por garantía de Derechos, pide a gritos por el Derecho de las mujeres a tener acceso al Aborto legal, seguro y gratuito, una de las demandas en Salud, que se les ha negado en forma sistemática, y que esa negación, como en los casos anteriores, ataca a les colectivas más marginadas y de menores recursos. Diciembre arde verde en las calles, plazas, redes, porque se está jugando el gran partido, lo juegan las pibas que no se resignan a no ganar este derecho, las mayores, que comenzaron la lucha y no la abandonaron, están todas juntas, no hay diferencia ni etaria ni ideológica, es demasiado fuerte y necesario el objetivo, y seguramente “Sera Ley”.

Como Movimiento, en este año difícil y tumultuoso, acuñamos la consigna “ NOS TAPAMOS LA BOCA PERO NO NOS CALLAMOS” , denunciando un sin número de hechos de Violencia Institucional acontecidos en el país especialmente en el período inicial estricto de la cuarentena, donde las Fuerzas de “In Seguridad”, cometieron todo tipo de delitos contra ciudadanos a los que , paradójicamente debieran cuidar , siendo los casos más resonantes el de Facundo Astudillo Castro en Pedro Luro, Luis Espinoza en Tucumán y Florencia Magalí Morales en San Luis quienes perdieron la vida “por violar la cuarentena” . Nuestra Provincia no estuvo exenta de los casos de Violencia Institucional, siendo el de Francisco Vivandelli , joven que debió pelear por su vida por golpizas acontecidos en la Comisaría de General Acha. Estos hechos, son solo a modo de graficar, ya que fueron cientos en todo el país.

No nos callamos ante la injusticia, pero nunca seremos como la Derecha fascista antidemocrática y destituyente, ni como los que lamentablemente son cooptados por el odio irracional que siembran masiva y permanentemente los grandes medios para no perder sus beneficios.

El año transcurrido fue intenso en este camino de construcción colectiva, yendo desde la participación en el debate por la ley de seguridad ciudadana, El otorgamiento del Honoris Causa a Evo Morales en la Universidad Nacional de La Pampa, la elaboración del proyecto para la localización del Monumento de señalización de Sitio de Memoria, Audiencia preliminar para el tercer juicio de lesa humanidad, denuncia por enterramientos NN etc. Tampoco fueron pocas nuestras participaciones en repudio ante múltiples hechos deplorables que se produjeron, acuartelamiento y apriete por parte de las fuerzas en la residencia del Presidente, conformación de una “Mes de enlace de ex militares y otros , quienes escudados en supuestos reclamos genuinos, pretenden “reconciliación “ ejerciendo presión y aprietes a esta Democracia , que con sus imperfecciones , se construyó por la entrega y la lucha de miles de compatriotas que dieron su vida por ella.

Por otra parte, repudiamos también, el violento desalojo en Guernica, donde destruyeron y quemaron los sueños colectivos por el pedacito de tierra, de miles de familias abandonadas por el Estado que fue incapaz de darles una respuesta integral.

Como cierre de este año atípico y corolario, logramos cumplir un pedacito de un sueño que es colocar una baldosa con un pañuelo y el nombre de cada desaparecide Pampeano, para enarbolar bien alto sus bandera, reivindicar sus luchas que son las nuestras, construir y sembrar memoria para gritar bien fuerte que los pueblos que OLVIDAN SU HISTORIA, ESTAN CONDENADS A REPETIRLA ¡ SON 30.000 ,FUE GENEOCIDIO ¡ ESTAN PRESENTES..HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios