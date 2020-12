Pérez Araujo: “La maternidad será deseada o no será”

Compartir esta noticia:











El diputado pampeano del Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo, expuso su postura a favor del proyecto del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y lo hizo con un discurso centrado en las masculinidades.

«Yo tuve muchas dudas para hacer uso de la palabra hoy acá. Qué decir sobre una cuestión a la que no le voy a poner el cuerpo, jamás. Porque no tengo esa capacidad. Entonces, como hombres, tenemos que hacernos cargo de esa situación. No votar livianamente pero si entender que estamos defendiendo un derecho que no es nuestro, pero si del que somos responsables», manifestó el diputado pampeano.

«La paternidad en Argentina es cuando se me da la gana mientras que la maternidad para algunos sectores debe ser obligatoria. Las hacemos depositarias, no solo de nuestras «pasiones» como se dijo recién acá, sino también de nuestros deseos paternalistas. No. La maternidad es deseada o no es», dijo Pérez Araujo.









El legislador del Frente de Todos dijo que la legislación penal que tiene Argentina «no se puede seguir aplicando a las mujeres y personas con capacidad de gestar, en situaciones que son desesperantes. Nadie usa el aborto como método anticonceptivo. Pensemos. Evolucionemos».

«Está claro que es un derecho que compete a las mujeres y nosotros los diputados tenemos que acompañar a las mujeres en su decisión. No obligarlas a llevar a término su embarazo», dijo.

Para cerrar, planteó que la Educación Sexual «está orientada a las mujeres» porque «a ningún pibe se le dice que tiene que hacer para no dejar embarazada a las compañeras».

«Hay muchos varones que en un uso desmedido de esa fortaleza que supuestamente tenemos, le impiden a las compañeras utilizar métodos anticonceptivos. Esto está claro y el que lo desconozca no está viendo la realidad. Esto se trata de derechos, de la vida. De aborto legal o clandestino, y la clandestinidad mata. Que sea ley», finalizó.

