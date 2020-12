Cristina Ércoli criticó a la UCR: “acá la contradicción es aborto legal o aborto clandestino”

Compartir esta noticia:











La militante feminista e integrante de la Campaña por el Aborto Legal, lamentó que la UCR no acompañara el proyecto de la IVE. Instó a Juan Carlos Marino a dar su voto positivo en el Senado. “Hay que comprender el tema, cosa que Berhongaray no hizo”.

La docente, militante y referente feminista María Cristina Ércoli, celebró la media sanción al proyecto de legalización del aborto y recordó que en el año 2018 la votación fue dada vuelta por el apoyo del entonces diputado nacional, Sergio Ziliotto, Ariel Rauschenberger y Melina Delú.

Aislada en su casa, por ser contacto estrecho en un caso de coronavirus, Ércoli destacó el pase de la iniciativa al Senado y lamentó los votos en contra del Martín Maquieyra (PRO) y Martín Berhongaray (UCR). “Acá la contradicción es aborto legal o aborto clandestino y vos sabrás de qué lugar estás”, criticó en declaraciones radiales.

En este sentido, lamentó la negativa de Berhongaray. “Esto no ha jugado bien para su futuro, porque nosotras no vamos a confiar en legisladores, ni siquiera en futuros gobernantes con esta perspectiva”, criticó.

Consultada sobre cómo será la votación en el Senado, Cristina Ércoli dijo que “ellos (por Lovera y Durango) han trabajado desde el principio (a favor de la iniciativa). En el caso de Durango, es una compañera que desde hace muchísimos años, desde el año 1993 que se manifestó a favor del derecho a decidir de las mujeres y la población de La Pampa nunca le quitó votos. Por lo tanto, cuando hablan de encuestas y esas cosas, no es cierto. Cuando se vota para dirigentes políticos y gestiones, la gente hace evaluaciones de otro tipo”, afirmó.

En el caso de Lovera, Ércoli aclaró que no se pudieron juntar con el senador por la pandemia de coronavirus y descartó que el senador esté en contra de la iniciativa. “En el caso de Marino, también nos juntamos desde que él está en el parlamento argentino y él siempre nos manifestó que recibe mucha presión del poder eclesiástico argentino y de la iglesia católica”, afirmó a periodistas de la FM Radio Noticias. “En aquel momento fue su manifestación, pero siempre dejó una puerta abierta a la posibilidad de comprender el tema y de eso estamos hablando: hay que comprender el tema, cosa que Berhongaray no lo hizo”.

“Nosotras esperamos que Marino comprenda el tema y avance en la posibilidad de dar una oportunidad histórica que el Senado enmarque un hito histórico. Y espero que no sea la vicepresidenta de la Nación, la que tenga que desempatar”, afirmó Ércoli.

En este sentido, la militante feminista recordó que “hemos padecido a Cristina”, recordando los planteos hechos durante el kirchnerismo que no impulsó la legalización. “La Campaña está formada por una gran cantidad de compañeras peronistas y la Presidenta, en aquel momento, dijo que ella no apoyaba, pero no obstaculizaba, que decidieran diputados y diputadas. Pero sabemos lo que es la política y el peso del Poder Ejecutivo y ahora, se vio tal cual”, dijo Ércoli, resaltando la decisión de Alberto Fernández, que terminó con la media sanción del proyecto de legalización del aborto.

