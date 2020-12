Maquieyra votó en contra del aborto

Compartir esta noticia:











En la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se debatió acerca del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo, aprobándose en diputados con 131 votos a favor y 117 en contra. El Diputado Nacional por La Pampa, Martin Maquieyra, votó en contra del proyecto e hizo uso de la palabra para manifestar su rechazo.

“En 2018 tuvimos más de dos meses para tratar este tema, ahora en una semana. En el 2018 escuchamos a más de 700 oradores y ahora no más de 30 de cada postura. En 2018 tuvimos más de 15 reuniones de comisión, ahora en tan solo 3 ¿Qué quiere lograr el gobierno con un tratamiento exprés del aborto? Lo primero que quieren lograr es tratar que no se vea lo que están haciendo en la cámara de Senadores cuando están estafando a todos los jubilados”, manifestó.

“Se habla de que esta ley es inclusiva. Entre la semana 11 y la 14 se puede hacer la ecografía de translucencia nucal que detalla si la persona por nacer puede tener un problema genético. Mediante este proyecto la persona podría decidir si tiene o no al niño por nacer en base a su condición genética. Este proyecto genera todo lo contrario a lo que tendríamos que hacer con las personas con discapacidad que es aceptarlas, incluirlas, que formen parte de la sociedad. No eliminarlas”, destacó.

La sesión comenzó pasadas las 11 de la mañana y la votación del proyecto del aborto se realizó pasadas más 7 de la mañana. También se votará el proyecto de los 1000 días que promueve el acompañamiento a las mujeres embarazadas en una sesión maratónica.

“Hay un choque de derechos: en el claro derecho que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo pero también el derecho a la persona por nacer, y no lo estamos considerando. Frente a un choque de derechos nosotros tenemos que acompañar al más indefenso, debemos estar del lado de aquel que no puede decidir sobre su cuerpo”, resaltó Maquieyra.

“Tenemos que tomar el camino de la educación sexual, de los métodos anticonceptivos, de un Estado que acompañe pero que no descarte ¿Qué Argentina sería si seleccionamos a quien nace? ¿Qué Argentina sería si descartamos a los que tienen una necesidad especial? No permitamos que se legalice el descarte. Cada peso que gastamos en un aborto es un robo a los que quieren nacer y no se les permite”, finalizó.

