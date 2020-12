Tango en la ciudad: di Nápoli firmó un convenio con la Fundación Consonancia

Compartir esta noticia:











Se festeja hoy el Día Nacional del Tango en homenaje a la fecha de nacimiento de los artistas Carlos Gardel y Julio de Caro.

Esta fue la oportunidad justa para que el Intendente Luciano di Nápoli, firme un convenio de colaboración con la Fundación Consonancia, para el desarrollo de actividades relacionadas a trayectos de formación, talleres y otras propuestas relacionadas con el tango a desarrollarse bajo la órbita municipal.

El hall central del Municipio se llenó de música al ritmo del 2×4 con la presencia del reconocido artista Julio Sessa y una orquesta compuesta por piano, bandoneón, violines, y violonchelo.

En este convenio, la Fundación Consonancias da en préstamo los instrumentos necesarios, al igual que los y las docentes para comenzar a realizar talleres y otros tipos de capacitaciones en tango.

Por el lado de la Municipalidad y la Secretaría de Cultura y Educación, se pone a disposición el capital edilicio, los seguros correspondientes a los instrumentos y todo lo relacionado a logística y certificaciones necesarias para el dictado de los cursos.

El maestro Sessa agradeció el gran trabajo efectuado para poder concretar este convenio; “apuntamos a crear una orquesta de tango municipal, sabemos la trascendencia que tiene en la construcción de la identidad de los pueblos y es nuestro propósito acercar a las nuevas generaciones estos instrumentos y espacios de aprendizaje”, dijo.

Por su parte di Nápoli remarcó el trabajo y la trayectoria de Sessa en la construcción de la cultura popular, “el reconocimiento a él y a todos sus integrantes, es muy importante este convenio porque posibilita que se de esa sinergia cuando el Estado trabaja con las ongs, las asociaciones civiles y el sector privado, en este caso con Consonancias que nos permitirá poder brindar talleres de tango”, indicó.

En este punto agregó: “ojalá saquemos muchos músicos, pero si no es así, ya el solo hecho que un pibe o una piba que no tenga la oportunidad pueda acercarse a la música popular a tocar un instrumento me parece que significa que valió la pena todo el esfuerzo; es el primer paso de un sueño”, finalizó.

