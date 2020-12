Estuvo internado tres meses: Dieron de alta al jefe de Enfermería del CEAR

Compartir esta noticia:











El jefe de Enfermería de Clínica Médica y del Centro Emergente de Asitencia Respiratoria (CEAR), Javier Piorno, fue dado de alta luego de tres meses de internación con coronavirus.









Javier Piorno dio a conocer la noticia a través de un emotivo mensaje que publicó en las redes sociales y en el que ya anticipó que una vez que cumpla la recuperación volverá «al campo de batalla».

El profesional de la salud estuvo internado tres meses pero dos de ellos los pasó conectado a un respirador, luchando por su vida.

El texto:

«Escribo estas notas, en realidad como aun no manejo los dedos las esta escribiendo mi hija, después de 59 días de asistencia ventilatoria mecánica, 12 días más de cuidados intensivos y 16 días más en el servicio Clínica Medica, es solo para expresar la felicidad que tengo de hoy poder irme de alta y llegar a mi casa, se que he tenido una batalla muy grande pero que no fue en soledad, fue con todo el ejercito del “Hospital Lucio Molas”, sin todos y la ayuda de todos ellos hoy no estaría aquí, por supuesto que la cantidad de gente que ha hecho cadenas, bendiciones y rezos por mi, no voy a poder nombrarles a todos, pero es inmenso, mi corazón se abre para agradecerle a todos y cada uno de ellos, la gente, los amigos, los conocidos, los familiares, los compañeros, el incondicional Leo Ortiz, mi vida Marti y Gonza, mi sostén mi mamá Teresa, quien siempre estuvo a mi lado Romina Borassi ❤️ el amor de mi vida, quien nunca se separó de mi lado. No me sale mucho más porque es infinita la gente qué tengo que agradecer, incluidos también directores y contadores del hospital, ministro de salud, sub secretario de salud Dr. Vera, y a nuestro vice gobernador Mariano Fernandez.

Obviamente que debo escribir un pequeño párrafo, aparte que incluye el acompañamiento y la contención y la mano de la supervisión del servicio de enfermería del hospital, con vilma, diego ,Ángel, y como también incluyo en este párrafo » a todo el servicio en general de CLINCA MEDICA», todos ,sin olvidarme de Moni G,Marti, Dra Silvia Fabre, Cristi y la incansable responsable humana y profesional Dra Victoria fresco. Gracias».

Escribo estas notas, en realidad como aun no manejo los dedos las esta escribiendo mi hija, después de 59 días de… Publicado por Javier Piorno en Sábado, 12 de diciembre de 2020

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios