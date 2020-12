Judiciales anunciaron un paro para el 21 y 22 de diciembre

Compartir esta noticia:











El Sindicato de Trabajadores Judiciales llamó a un paro de actividades para el 21 y 22 de diciembre en reclamo de la recategorización de 138 trabajadores y la restitución de las horas extras. Además resolvieron en asamblea la desconexión y el cese de actividades de 9 a 13 horas desde el 14 al 18 de diciembre, para exigir la convocatoria a paritarias sectoriales.









En un duro comunicado en el que acusan al ministro del STJ, José Sappa, de mentiroso y de aplicar políticas de corte liberal contra las y los trabajadores judiciales, reclamaron la convocatoria a paritarias sectoriales, recategorizaciones y la restitución de las horas extras.

Sappa estuvo ayer en la Legislatura Provincial en la Comisión de Hacienda y Presupuesto donde se debate el Presupuesto 2021 y se despachó con puros elogios para su gestión al frente del Poder Judicial.

Ahora el Sindicato de Trabajadores Judiciales manifestó su enojo con los dichos del ministro del STJ y salió con un duro comunicado donde describen otra realidad.

El SiTraJ manifestó su descontento con las declaraciones de Sappa y planteó que desde comenzó su gestión en la presidencia del tribunal «no hemos tenido una relación cordial, y recíproca».

«La atención por parte del mandatario se ha vuelto inaccesible, teniendo como política de su presidencia la horizontalidad, gestionando todo en la administración del Superior Tribunal de justicia, como si la justicia se tratara de una financiera donde primero tenés que mostrar la solvencia o viabilidad para un préstamo», plantearon.

«La nota de suspensión de paritarias sectoriales que elevo el STJ a la Secretaria de Trabajo lo hizo cinco minutos antes del horario estipulado, mostrando la arbitrariedad y el autoritarismo con que se manejó la justicia, desconociendo el derecho de las negociaciones, la democracia y el buen trato. Eso demostró que esta gestión de José Sappa se impuso sobre los trabajadores sin dialogar o consensuar previamente con el gremio, que lo único que trato la institución es de hacer llegar las inquietudes, aportando mejores condiciones laborales para quienes hacen el mayor trabajo los compañeros judiciales», señala el posicionamiento dado a conocer por el gremio este sábado.

Desde el SiTraJ también cuestionaron a Sappa por «negar y retener información antes las diferentes requisitorias del sindicato durante el transcurso del año hasta casi la finalización del mismo. Implicando ello coartar la posibilidad de accionar de los Trabajadores y este Gremio ante los organismos correspondientes para revertir esa situación».

«Hoy dice no tener presupuesto para recategorizar a los 138 compañeros, pero si saben a principio de cada año que hay trabajadores que por derecho deben recategorizarce. Cada cosa que expresa o dice el ministro desata el descontento y repudio de los trabajadores», manifestó el gremio.

Además planteó que el presidente del STJ «está faltando a la verdad cuando manifiesta que el personal con el que cuenta actualmente es del 10% y esos es por desconocimiento y la falta de empatía al judicial “la despapelizacion, SIGE Y SIGELP que pregono y tanta angustia trajo a los trabajadores nunca lo hubiera realizado con el 10% de trabajadores».

«Doy fe de que en la justicia todos los compañeros trabajaron incansablemente desde sus hogares y ser de riesgo o estar al cuidado de sus hijos no imposibilito la realización del trabajo, con el alto costo y todo lo que implica el teletrabajo. Las políticas innovadoras y de corte liberal implementadas por el ministro Sappa, atenta contra la clase trabajadora», dijo la secretaria general del SiTraJ, Susana Funes.

La dirigente dijo que esto se dio en contraste «con las ideologías políticas que lo llevaron a posicionarse como ministro del superior tribunal de justicia, no debemos olvidar que fue el ex gobernador Calos Verna quien digito y postulo su cargo, y como bien sabemos, el ex gobernador Carlos Verna es el riñon del justicialismo pero también recordemos que la columna vertebral del justicialismo son los trabajadores. Esto nos hace preguntarnos ¿Se habrá equivocado el ex mandatario cuando eligió al ministro? O al parecer se olvidan prontamente de donde vienen», se preguntó.

Frente a esta situación, las y los trabajadores judiciales resolvieron en asamblea la desconexión y cese de actividades de 9 a 13 hs con asambleas y retiro del edificio desde el 14 de diciembre hasta el 18 de diciembre inclusive, en reclamo de la convocatoria a las paritarias sectoriales por parte del STJ.

Además, exigieron que se restituya las horas extras y recategorice a los 138 trabajadores, de no ser así día lunes 21 y martes 22 paro total de actividades».

