Buscan al responsable: La atropellaron y se dieron a la fuga “qué te costaba frenar y asistirme”

Compartir esta noticia:











Este jueves alrededor de las 14 horas una joven que circulaba en bicicleta por la esquina de las calles Francisco de Asís y Toscano Sur, fue atropellada. El conductor no se detuvo, mientras que la joven quedó con múltiples heridas. Buscan al responsable del siniestro vial.

Flor Sosa, quién es acompañante terapéutica, circulaba por el barrio Ara San Juan en Santa Rosa, para ir a su lugar de trabajo, cuando fue atropellada por atrás y casi quedó inconsciente del golpe.









Por el fuerte impacto sólo alcanzó a distinguir que sería una camioneta de color gris. El conductor o conductora no detuvo el vehículo y siguió su marcha.

La joven resaltó que “tome fuerza y coraje, me levante y llegue a mi lugar de trabajo”. Le dijo a Plan B que llamaron a la ambulancia, pero “se iba a demorar unos 40 minutos, así que al final vino mi padre a buscarme y me llevó al hospital Evita”.

La joven mientras hablaba con Plan B, se dirigía hacer la denuncia por el siniestro que sufrió, no pudo días antes por el fuerte dolor que tenía.

A través de las redes sociales, manifestó que “le agradezco de corazón a algún vecino si vio algo en el momento del accidente, ya que casi quedó inconsciente del golpe, que me pueda informar”.

“Esto podría haber sido peor. Y para vos … si ves esto, quiero que sepas que me arruinaste, más allá de los golpes, raspones, y lo dolorida que quede… me fisuraste la muñeca, mis manos son mi medio de trabajo, así que espero que por respeto a la humanidad des la cara … La bicicleta de mi hermano tiene arreglo, pero me arruinaste mis trabajos, ¿qué te costaba frenar y asistirme? Cada vez más inconsciente, imprudentes e irresponsables manejando en esta cuidad, lamentable y vergonzoso”.

Además de su trabajo de acompañante, Flor trabaja en una estética en el centro, pero por sus heridas por un tiempo no podrá seguir con su trabajo.

Pidió que si tienen información del siniestro vial que se comuniquen a su Facebook Flor Sosa.

Finalmente agradeció “a mi familia y amigos por estar en el acto. Esto podría haber sido peor”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios