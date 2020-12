Con la mirada en el eclipse, La Adela fue sede del lanzamiento de la Temporada Turística en La Pampa

Compartir esta noticia:











En el marco del Eclipse Solar que se disfrutó con charlas, pantallas, información, y fue transmitido en vivo por Canal 3, la localidad de La Adela fue sede del lanzamiento de la Temporada Turística Verano 2020-2021 en la provincia de La Pampa.









El acto fue encabezado por el intendente municipal, Juan Barrionuevo y la secretaria de Turismo, Adriana Romero, quienes estuvieron acompañados por la subsecretaria de Planificación, Laura Davini, el subsecretario de Juventud, Gabriel Orellano, Darío Pirodi, de Astro Divulgadores, demás funcionarios provinciales y municipales, concejales, y un buen número de vecinos que se acercaron al importante evento, cumpliendo con todas las medidas preventivas y sanitarias en el marco de la pandemia.

Juan Barrionuevo fue el encargado de brindar la bienvenida, oportunidad en la que agradeció el acompañamiento y consideró que esta temporada turística es distinta y particular, por el año atípico, “estamos muy agradecidos con la Secretaría de Turismo, que se haya pensado en La Adela, único lugar donde se va a apreciar el eclipse en un 94% de sol cubierto por la luna”, sostuvo.

“La Adela es, sin dudas, uno de los centros de referencia turística de la provincia de La Pampa, nuestro lugar, estratégico, ubicado entre el río Colorado y la barda… como me gusta decir… ya genera un paisaje hermoso y lleno de vida. Nuestras salinas, y una linda posibilidad de incorporarnos en este 2020 con un Circuito de la Sal en el que ya estamos trabajando junto a la gente de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Energía y Minería del Gobierno provincial, para prepararnos y mostrar no solo el aspecto productivo sino también paisajes muy interesantes”, continuó el jefe comunal.

El intendente expresó que “La infraestructura lograda a lo largo de los años, con mucho esfuerzo tanto desde la Comuna, como con el apoyo permanente del Gobierno provincial y también el sacrificio y las ganas de apostar del sector privado, que hoy hacen que La Adela tenga 300 plazas para ofrecer de hospedaje habilitadas y una capacidad de 200 cubiertos en nuestros restaurantes y espacios gastronómicos”, prosiguió Juan Barrionuevo.

“A quienes nos visitan, a quienes quieren venir a conocer La Adela, le contamos que son muchas las opciones para disfrutar en nuestra Comarca, los paseos por el río; por nuestros senderos; el treking; los miradores… como el Mirador de la Comarca, completamente gratuito; nuestras opciones de excursiones, como Cumelén Có, un hermoso paseo en kayak, con varios recorridos y hasta la posibilidad de hacer dos días, con acampe incluido, y recorrer más de 80 kilómetros de río. Tenemos cicloturismo; cabalgatas; paseos en sulqui; avistaje de aves; nuestro camping municipal, con una oferta de recreación muy interesante y completamente renovado; nuestra Fiesta Provincial de La Barda, tan convocante y con la participación de artistas locales y otros de gran reconocimiento nacional e internacional y en la que año a año batimos record de visitantes, y que este años vamos a llevar delante de una manera atípica, para no perder el año de esta fiesta provincial, y dicho por la secretaria de Turismo, una de las fiestas principales que tiene la provincia de La Pampa”, contó el intendente, a modo de comentar los múltiples atractivos locales.

“La Adela es producción, es servicios, es cultura, es progreso, es educación, es salud, es seguridad, pero también, y muy especialmente, es turismo. Desde que cambió la situación sanitaria y con la posibilidad de una mayor movilidad no dejamos de recibir visitantes y es algo que nos pone muy contentos. Somos buenos anfitriones y como localidad estamos preparados y esperándolos, desde aquí los invito a visitar La Adela y a disfrutar de todos sus atractivos”, concluyó Juan Barrionuevo.

Por su parte, Adriana Romero agradeció a La Adela “por esta magnífica posibilidad de compartir la observación del eclipse de sol 2020. Y organizar y trabajar de manera conjunta con el señor intendente Juan Barrionuevo y su equipo, y poder estar hoy con los funcionarios y equipo técnico de la Secretaría de Turismo para disfrutar de este momento único”.

En ese marco, acercó el saludo del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, “y en su representación declaro inaugurada la Temporada 2020-2021 en la Provincia de La Pampa, también en su nombre, y en el nombre de todos, insisto en que extrememos los cuidados para poder seguir disfrutando de esta libertad de poder recorrer nuestra provincia”, añadió.

“Venir a La Adela y ver concretado lo que llevamos tiempo imaginando, trabajando y proyectando nos da el sabor de que estamos en el buen camino, de que parte de la tarea que nos encomendó el señor gobernador se va cumpliendo, aunque lógicamente sabemos que todavía falta y tenemos mucho por delante”, agregó la funcionaria.

En relación a la observación del eclipse, Adriana Romero informó que se trata de un acontecimiento mundial, “que genera emoción y curiosidad. La observación del cielo siempre ha sido útil y motivo de inspiración en todos los rincones del mundo, hoy se trata de un eclipse solar, pero pensemos también en la observación de las estrellas, que es una ventana al universo y un privilegio en lugares como La Adela, que ofrece un cielo limpio”.

“Invitemos al mundo, compartamos este fabuloso tributo que tenemos, nuestro cielo, que se une a muchas más ventajas comparativas y competitivas para el desarrollo turístico. Esta observación del cielo nos invita a reflexionar sobre el tiempo y el espacio en que vivimos, a pensar que fue una persona, un ser humanos igual que nosotros, Nicolás Copérnico que un día se plantó y dijo, mirando al cielo, el sol es el centro del universo y no la Tierra, pensemos además que el 80% de la población mundial vive en ciudades que tienen muchísima contaminación lumínica y un tercio de la población mundial no puede ver la vía láctea, entonces, invitemos al mundo a conocer y a disfrutar de este privilegio que tenemos en La Pampa, cielos límpidos y de muy baja contaminación”, prosiguió la secretaria, quien consideró que no solo el cielo es un recurso magnífico para el desarrollo turístico pampeano sino también las múltiples modalidades, que ya se abordan en La Adela y otros destinos turísticos de la provincia.

Se trata del turismo astronómico, cultural, aventura, rural, con el precioso recurso del río Colorado, enumeró Romero, agregando que: “con un intendente y un gobernador que vienen demostrando que tienen en agenda el turismo permanentemente, como política de Estado, como sector que crea empleo genuino, donde quienes quieren trabajar y emprender tienen una oportunidad magnífica, una oportunidad como bien lo testimonia este predio y el predio contiguo en el que estamos. Cuenten con nosotros, somos un equipo, estamos para acompañar, para escuchar y para aprender de ustedes, estamos para ayudar a que seamos una provincia con un desarrollo turístico sostenido, diversificado, competitivo y participativo, disfrutemos este momento único y especial”, finalizó la secretaria de Turismo.

