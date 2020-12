“Tenemos que trabajar en que no se fracase más con los emprendimientos”

Compartir esta noticia:











En la ronda del análisis del presupuesto, asistió a la comisión de Hacienda y Presupuesto el Ministerio de Producción, cuyo presupuesto será de unos 2 mil 372 millones de pesos. En su exposición inicial, el ministro Ricardo Moralejo expresó: “El presupuesto está dentro de las políticas para poder llevar adelante un programa de desarrollo integral, equitativo, tanto en la distribución geográfica, como así también a las distintas actividades productivas”.

Asimismo, explicó que el modelo de desarrollo de la provincia “tiene tres ejes, que está dado sobre la cadena de valor de las actividades primarias. Otro eje es el desarrollo de la Cuenca del Río Colorado, que es un área de un futuro impresionante, y es necesario trabajarlo desde la Colonia 25 de Mayo, Casa de Piedra, Duval y La Adela; creemos que ahí tenemos un área de desarrollo potencial. Otro eje fundamental es trabajar sobre la industria del conocimiento, porque se insertaría en este campo a nuestros jóvenes, para el desarrollo”.









Además, manifestó: “Se va a tratar el aumento de la competitividad, que es la herramienta para que nosotros podamos llegar a diferentes mercados, sobre todo en una provincia que es netamente exportadora”.

También, se refirió al comercio y a los servicios. “En cuando al comercio, ha sufrido un golpe muy importante, sobre todo en Santa Rosa y Pico, donde se han implementado diferentes políticas de créditos para mantener esos sectores. El área de los servicios también se ha afectado pero se van recuperando”.

Por otro lado, señaló que hay “incertidumbre” con respecto a las decisiones del empresariado. “Hay cierta incertidumbre, no solo sanitarias sino económicas que condicionan la toma de decisión de todo el empresariado, no solo pampeano sino internacional. Nosotros tenemos la suerte que somos productores de alimento, y eso ha generado tener una economía sostenida, acompañada de buenos precios”, dijo.

En este sentido, fue optimista al comentar que “en la medida de que hagamos políticas que estimulen la producción y que vayan acompañadas de una promoción industrial adecuada, podemos tener crecimientos sostenidos y eso lo vemos por ejemplo con el sector lácteo”.

Durante la ronda de preguntas, un diputado opinó que producir en La Pampa “resulta muy difícil” y preguntó por qué ese “optimismo”. “Se trata de haber pasado a una política de desarrollo agroindustrial de la zona”, respondió Moralejo.

Más adelante, se le consultó cuáles son las estrategias del Ministerio de Producción para que los nuevos proyectos económicos se transformen en ocupación de recurso humano.

“Con respecto a la generación de mano de obra una parte corresponde a la producción, la construcción, y también a salud y educación. Si hablamos de la masa laboral de la provincia va más allá de nuestro Ministerio. Lo que hacemos nosotros es impulsar nuevas actividades para que den valor agregado y vayan generando ocupación”, contestó el ministro.

Asimismo, Moralejo reflexionó: “Necesitamos gente que realmente arriesgue. En algunas partes, sólo con el 5% de la producción privada una localidad se vuelve exitosa, Fíjense si el inversor no es un bicho raro, porque en general se prefiere una vida sedentaria. Hay pocas personas que se arriesgan, porque genera incertidumbre. A otras personas les genera adrenalina. Y eso tenemos que buscar, a gente que tenga adrenalina y busque invertir”.

“No tenemos una cultura emprendedor –siguió Moralejo-, porque hemos sido muy golpeados. Algunos tienen familias y amigos que ayudan, pero para otros es muy difícil”.

Siguiendo esta línea, se refirió a los jóvenes. “Entre los jóvenes tengo muchos CV que piden trabajo, pero ninguno que pidan financiamiento para emprender un proyecto. En eso tenemos que trabajar, en que no se fracase más con los emprendimientos. Ese es el debate que hay que hacer. No todo el debate es económico, hay un debate sociológico. ¿Por qué estamos así? Por el comportamiento social, entonces hay que ver qué pasó, porque si no la plata se la estamos dando siempre a los mismos. Hay un comportamiento que necesitará un cambio, quizá desde lo educativo. En algo hemos fallado como sociedad. Cuando nos piden desarrollo económico, también es necesario el insumo de los emprendedores”, concluyó Moralejo.

