Ziliotto y el avance del coronavirus: “Preocupa el aumento de casos”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto reconoció que preocupa en el gobierno el incremento de casos de coronavirus en la provincia. Confirmó los votos de Lovera y Durango a favor de la ley que legaliza el aborto.

El mandatario pampeano, Sergio Ziliotto, señaló que el gobierno provincial sigue con atención la evolución de la pandemia de coronavirus, atento al incremento de casos. “Esto tiene que ver con dos variables que hemos dicho: cuando hay más movilidad, mayor cantidad de casos”, dijo en conferencia de prensa, en el lanzamiento de créditos del Banco de La Pampa para el sector ganadero.

Ziliotto confirmó que la llegada de vacunas al país será antes de fin de año. "Nosotros estamos disponibles y hemos determinados incrementar la cadena de frío, con las distintas especificidades de las vacunas que van a venir".









Consultado sobre cuándo comenzará la vacunación dijo que dependerá de cuándo lleguen las vacunas. “Si no estamos seguros que el segundo envío de la vacuna rusa no estará antes de los 21 días, de las 300.000 personas previstas para vacunar, serán 150.000 en la primera etapa. Está todo por definirse. El contrato fue firmado y tenemos la necesidad de vacunar lo antes posible”.

El mandatario provincial reconoció que preocupan la suba de casos de coronavirus. “Siempre preocupa el aumento de casos. Esto es día a día. Todos los martes tenemos un análisis de la semana epidemiológica. Los análisis no se toman de un día contra otro. Por ejemplo, ayer General Pico tuvo un caso y no es una muestra de la realidad. Siempre hemos dicho que todas las medidas para tomar, avanzar o retroceder, están en el horizonte.”

“Veremos cuál es la cantidad de casos. Vemos las razones de los casos y cuáles son los escenarios. Esto tiene que ver con dos variables: a mayor aglomeración y movilidad, mayor cantidad de casos, casi que es matemático”, dijo.

Consultado sobre la situación en Santa Rosa, Ziliotto dijo que “si vos tomas los 91 casos de ayer y los 20 del sábado, tenés un promedio de 55. El promedio de la última semana de Santa Rosa, fue de 60 o 70 casos, son muchos más de hace quince días. Cada vez hay más incidencia en la responsabilidad social, que en las medidas que toma el Estado”.

Por otra parte, Ziliotto confirmó que tanto Daniel Lovera y Norma Durango, votarán a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. “Ellos van a mantener la misma posición que mantuvieron en el 2018. Con el senador Marino no he hablado el tema, pero es algo privativo de él. Nosotros desde el justicialismo, tenemos una historia de ampliación de derechos y acceso irrestricto a la salud pública. Hemos sido coherentes”, afirmó.

Por último, preguntado sobre la posible candidatura de Verna para el 2021 , Ziliotto dijo que no ha hablado con el ex gobernador. “Hay que dejarlo que él tome las decisiones que corresponde, no es algo que tengamos que preguntarle, ni incidir en su decisión. Falta mucho, hablábamos hoy cuando empezamos, que la pandemia es día a día, hora a hora y se ve tan lejana la elección del próximo año, que no la tenemos en el horizonte”.

