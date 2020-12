Ziliotto y las críticas a la Ley de Energía: “si dicen que tiene nombre y apellido, que vayan a la justicia”

Compartir esta noticia:











El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto no ocultó su malestar, luego de que desde sectores cooperativos criticaron la Ley de Energía y afirmaran que “tiene nombre y apellido”, por un supuesto beneficio a la distribuidora de gas Camuzzi.

En conferencia de prensa, el mandatario pampeano se refirió a las críticas desde sectores cooperativos y dijo: “todo lo que sea beneficioso para la ley y para lograr la soberanía energética en los próximos 20 años en La Pampa, bienvenido sea”, dijo.

“Camuzzi no genera energía. No es un generador. Como cualquier privado, podría generar a través de cualquier tipo de fuente, como lo hace cualquier privado en el contexto nacional. Hay una cosa que hay que dejar en claro: la incorporación del privado, es algo que ya está. En el mercado eléctrico nacional, hay muchos generadores privados. Lo que nosotros le compramos a Cammesa, Cammesa lo compra a muchos privados y esos privados generan. Nosotros le pagamos energía y generan actividad económica y trabajo en otras provincias. Nosotros queremos que generan acá, bajo nuestras reglas de juego”, afirmó Ziliotto.

“O sea: le pueden vender al APE, si arreglamos bien el precio o le pueden vender a Cammesa, como pasa hoy, pero nunca le van a poder vender al privado. Eso está especificado en los convenios de concesión con las cooperativas. El único que les va a poder vender a los usuarios, son las cooperativas. Y hay un escenario que se plantea: por ejemplo, Pampetrol podría venderle al sector privado. Es una decisión política. Hoy si la APE quisiera, le vendería a los grandes usuarios y no lo hace porque respeta la posición, la historia y la ecuación económica de las cooperativas, ya que si le sacaran los grandes usuarios a las cooperativas, tendrían grandes problemas financieros”, afirmó el gobernador.

“Con respecto a si las cooperativas pueden generar o no, lo que no pueden generar es que siendo distribuidoras, no pueden tener el rol de generadoras, por el simple hecho de que lo prohíbe la ley nacional. Pero sí pueden hacerlo de forma asociada. Por ejemplo, la cooperativa se asocia con Pampetrol y no a través del directorio. Por eso en Pampetrol, le ofrecimos a Fepamco, para no violar la ley nacional. Si las cooperativas son parte de Pampetrol, no podrían generar, pero sí pueden generar en forma asociada”, explicó.

“La soberanía energética no la vamos a lograr teniendo diez o quince actores generando por su cuenta, sin una unificación de política, que a su vez tenga una calidad de servicio homogénea en toda la provincia y una tarifa homogénea. Acá no hay nada raro, nosotros seguimos teniendo y planteando una alianza estratégica con todas las cooperativas”, reiteró el gobernador.

“Por eso les pedimos, ahora que Pampetrol es una empresa de energía, que el sistema cooperativo tiene que estar adentro porque es donde se van a tomar las decisiones, para salir a generar energía en La Pampa, que los recursos queden en La Pampa y que el trabajo, sea trabajo pampeano. No importemos energía generando mayor actividad económica en otras provincias”, dijo.

Consultado sobre las expresiones de Alfredo Carrascal presidente de la CPE, Ziliotto dijo que “cada uno se expresa como lo plantea y tiene las posiciones que plantea. Después, si son ciertas o no, lo juzgará la realidad y la gente. Yo respeto todas las posiciones, pero nosotros tenemos en claro cuál es el objetivo”.

“Respeto a todos y si Alfredo tiene esas dudas, el tiempo y nuestra actitud, se las vamos a despejar. Acá hay una gran libertad de expresión. Ustedes saben que medios han titulado palabras agresivas contra este gobernador y yo respeto absolutamente todo. Que juzgue la gente. Nos juzgan ustedes todos los días, en virtud si los leen o no los leen, si les creen o no les creen y a nosotros nos juzgan el día de la elección. Acá todo el mundo puede decir lo que quiera, mientras no se planteen escenarios, como por ahí se plantea y que he escuchado, que esta ley tiene nombre y apellido. Lo que pediría a todos, que aquel que tenga una duda, cuando hay algún tipo de direccionamiento en las políticas del Estado, que vaya a la justicia”, cerró el mandatario.

