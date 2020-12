Ardohain a lo ‘Mostaza’ Merlo: “Paso a paso parecería que Ziliotto vislumbró un rumbo”

Compartir esta noticia:











En el marco de la visita que el ministro de Producción, Ricardo Moralejo, hiciera a la Cámara de Diputados, el legislador, Martín Ardohain, se manifestó a favor de algunas medidas como fue la iniciativa de hace algunos días “de la baja de impuestos, que si bien, no nos conformó por completo, es un excelente paso para ayudar a quienes deseen apostar a un proyecto nuevo o a afianzar su empresa o emprendimiento”









El presidente del bloque Propuesta Federal manifestó este martes que “Celebro el cambio de postura del gobernador cuando habla de cuidar los recursos del estado y cuidar a quienes generan empleo y ganancias para la provincia y coincido en muchas cosas con el ministro, como por ejemplo los créditos para productores, comerciantes y emprendedores que se han otorgado tanto desde el Banco de La Pampa como desde el Ministerio de la Producción; pero no puedo dejar de señalar, que debe ser muy difícil estar sentado en el sillón del ministro cuando existe un pensamiento desde muchos sectores del gobierno nacional que se replica en la provincia, como un mensaje derrotista que castiga al que produce, que desvaloriza al que se esfuerza, al que estudia, se prepara, trabaja y debería ser merecedor de sus logros y estimulado por el gobierno”.

Continuó indicando que “Es como quitarle a un abanderado el premio de poder elegir donde seguir estudiando, entonces… ¿cómo le vamos a pedir a los emprendedores que se animen y arriesguen, si se prioriza el relato del no esfuerzo?, ¿cómo proyectamos una provincia productiva, cuando el comerciante, el emprendedor, el que tiene en mente crear una pyme, el que desea llevar adelante un proyecto que bien podría dar empleo genuino, cómo se resuelve Sr Ministro si el miedo y la inseguridad a la hora de invertir se traduce en inactividad? No es mala palabra el éxito, ni la competencia, ni que a una persona le vaya bien y pueda dar empleo y crecer fruto de su trabajo.”

Ardohain afirmó que “el camino es por donde se animó a apoyar un pie éstos últimos días el gobernador, como por ejemplo la iniciativa de una baja de impuestos, que si bien, no nos conformó por completo, es un excelente paso para ayudar a quienes deseen apostar a un proyecto nuevo o a afianzar su empresa o emprendimiento. Es una manera de no seguir castigando a quienes en verdad y con mucho sacrificio se animaron a invertir en pos de una provincia pujante. Espero que el compromiso del gobernador se profundice, que revea los temas pendientes que no quisieron resolver, como el del Sircreb y qué de una vez por todas, se entienda que la provincia sin una economía activa plenamente seguirá en esa meseta a la que estamos acostumbrados. Ojalá el gobernador se decida a caminar apoyando los dos pies”.

