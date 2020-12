Diputados: Aprobaron tres proyectos enviados por el Ejecutivo y Meaca prestó juramento

Compartir esta noticia:











Se desarrolló en la Legislatura una Sesión Extraordinaria, donde se aprobaron tres proyectos del gobierno provincial, y una Sesión Especial, en la que se confirmó la designación de Juan Pablo Meaca –quien prestó juramento- como Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y las/os Adolescentes.

Se aprobó por mayoría y se rechazó por Comunidad Organizada la iniciativa por la que se sustituye el artículo 9º de la Ley 3208 – de creación del Banco Provincial de Tierras.









Cuelle declaró: “Antes había un piso de inconstitucionalidad, pero con las modificaciones que se realizaron ha sido subsanado. El objetivo de la ley tiende a promover un Banco de Tierras, pero lejos está de combatir la especulación inmobiliaria. Es un proyecto que en un futuro deberíamos atenderlo de manera completa”, advirtió.

Sandra Fonseca planteó sus críticas: “Esto da lugar a situaciones de arbitrariedad. Alertamos que no tendrá legitimidad y no tendrá credibilidad social en lo que hace a lo que tanto nos pide la ciudadanía, que es la trasparencia. No voy a acompañar”, adelantó.

En tanto, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles destinados a la ejecución de obras de viviendas sociales. “Es innegable la necesidad habitacional que muchos pampeanos tienen, la cual nos obliga a poner en marcha todas las herramientas posibles. Es un hecho que se ha incrementado en los últimos años. Es para nuestro gobierno provincial una necesidad imperiosa”, expresó Mayoral.

Por su parte, Marcos Cuelle dijo: “Es necesario desde el Estado tener previsibilidad, para no tener incertidumbre. Comprendemos la necesidad de tener tierras a disposición para aquellas personas necesitadas de viviendas”. También, Matías Traba, desde Propuesta Federal, acompañó el proyecto porque “entendemos la necesidad habitacional que existe”.

El último proyecto de ley en tratamiento, que se aprobó por unanimidad, tiene que ver con la aprobación del Convenio celebrado entre el Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, ratificado por Decreto Nº 3604/20.

Antes de que comience a leerse el orden del día, se solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento de Olga Marchesich, dirigente y militante. “Nos han dado la oportunidad de despedir a una gran dirigente como fue Olga. Nos toca recordarla en cada calle, en cada esquina. Olga, hasta siempre”, manifestó Alicia Mayora.

Sesión Especial

Por unanimidad se aprobó la designación a Juan Pablo MEACA para ocupar el cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y las/os Adolescentes. Varia Luján destacó el papel de los integrantes de la comisión en la que se analizó el tema. Dijo: “Todos los integrantes de la comisión estuvimos de acuerdo en la designación. Independientemente de los partidos que representamos, hicimos el mismo análisis, que tiene que ver con que la persona que realizó mayor puntaje y está apto para ocupar el cargo es Juan Pablo Meaca”. Del mismo modo, el vicegobernador Mariano Fernández felicitó a la comisión que actuó “en nombre de la Cámara de Diputados”.

Paso siguiente, ingresó Meaca y, después de prestar juramento, brindó unas palabras en las que hizo hincapié en su rol “independiente” como controlador, se refirió a la pobreza y al sistema penal juvenil, y planteó el abuso sexual como una cuestión que se debe atender de manera urgente.

“Somos la única provincia que ha mantenido el concurso. Yo amo esta modalidad. Creo también que así permite independencia, tanto para la provincia como para la nación, porque nosotros controlamos”, dijo.

Asimismo, expresó: “Viene un reto para el 2021. La situación de pobreza e indigencia, el sistema penal juvenil y tantos otros, son cuestiones que demandan el análisis. Son temas que tienen que tener resonancia en esta Legislatura. Sobre el sistema penal juvenil, la idea con las diferentes Defensorías es hacer un planteo para que el Congreso lo discuta, y nosotros como provincia podamos avanzar. Por ejemplo, la cuestión penal se tiene que cortar en la adolescencia, la cárcel no ha solucionado nada”.

Por último, manifestó: “Todos los días hay una nueva denuncia de abuso y violencia a niños y mujeres. La cuestión de los abusos sexuales es una constante, y hay que buscarle solución. Por ejemplo, la pena para los abusadores sexuales es mínima, y cuando salen siempre tienen un alto grado de reincidencia. Hay que replantear todo el tema”, recomendó.

Para finalizar, se aprobó con 20 votos y se rechazó por parte de la UCR y Comunidad Organizada, la designación de los representantes del Consejo de la Magistratura, que será ocupado por Alicia Mayoral como titular, Silvia Larreta como primera suplente y Valeria Luján como segunda suplente.

Andrea Valderrama advirtió que su bloque (UCR) no acompañará la iniciativa en tanto no haya lugares para la oposición. “No estamos de acuerdo en que no haya representación de diputados de otros bloques. Seguimos sosteniendo que no vamos a acompañar estas designaciones hasta que no se revea la participación de la oposición”, dijo.

Desde el Frejupa, Julio González respondió que “la Constitución determina un representante del Poder Legislativo, por eso nosotros hacemos esta propuesta. Si a futuro hay que modificar algo de eso, será materia pendiente de un constituyente”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios