Gustavo Vera: “si alguien quitó las libertades individuales es el virus”

Compartir esta noticia:











El subsecretario de Salud lamentó el relajamiento de las medidas preventivas contra el coronavirus. Criticó a quienes aluden a “la infectadura” y cuestionan al gobierno provincial por sus políticas de salud. “El Estado no puede ser el padre de la gente”, dijo y apeló a la responsabilidad social. Hay ocho pacientes en terapia intensiva. La provincia llegó a contar con 14.

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, se refirió a la situación epidemiológica en la provincia y manifestó que y señaló que “hace ocho meses que decimos lo mismo: el distanciamiento físico, las medidas de prevención, el uso del barbijo y no juntarse con la gente, son medidas que han disminuido los casos en todo el mundo”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Lamentablemente, el Estado no puede ser el padre de la gente y tiene que haber responsabilidad social. El Estado ha hecho todo lo que pudimos hacer y seguimos haciendo: se ha mejorado el sistema de salud, la cantidad de camas y se viene atendiendo permanentemente a todos, por supuesto que si esto sigue de esta forma, habrá críticas sobre algún paciente que no puede ser llamado y los números empiezan a sobrepasar los sistemas de salud del mundo. Aclaro que no digo que estamos sobrepasados, pero los números, si son de 500 casos por día, por decir un número, van a sobrepasarnos y no hay sistema de salud que aguante”, agregó en declaraciones radiales.

En este sentido, Vera, afirmó que hay que cumplir las medidas de prevención y pidió evitar las reuniones sociales. “El virus sigue el patrón de que va de persona a persona. Más gente se junta y más gente circula. Los problemas no están en las reuniones de trabajo, pero sí en los encuentros sociales”.

“La realidad es que el virus no tiene piedad. No es un virus predecible y su forma de contagio es estar a menos de dos metros. Uno lo ha repetido, pero hay una negación social en el mundo, no solo en la sociedad pampeana”, evaluó Vera.

Consultado sobre el incremento de los casos en La Pampa, Gustavo Vera señaló que “nunca ha parado la pandemia. Hemos tenido tiempos de menos casos, pero debajo de 50 casos, hay mucho tiempo que no tenemos y esto tiene que ver con los comportamientos y encuentros sociales, que no se dan el trabajo. Lo nuevo que ocurre es el ocultamiento de datos, los pactos de silencio. La realidad es que el distanciamiento físico, el cubrebocas, las medidas de protección, agua y jabón, con alcohol en gel, evitar los lugares donde hay aglomeramiento de gente, con vacuna y sin vacuna, van a seguir en Santa Rosa y en el mundo”.

“Si hay una vacuna, en tres meses de vacunación se pueden vacunar los grupos de riesgo y eso disminuirá la morbimortalidad. Por lo menos se cree. Ahora, si yo digo esto y la gente no nos cree, no hay muchos más que hablar. Se nos dijo que inventábamos los números o los muertos. Nadie quiere cerrar y somos los más defensores de las libertades individuales. Si alguien quitó las libertades individuales, es el virus, si alguien fue dictador, es el virus, si alguien no perdona, es el virus”, dijo Vera en declaraciones a periodistas de Radio Noticias.

En referencia al relajamiento de las medidas de prevención, Vera dijo que es un fenómeno que ocurre en otros lugares del mundo. “No es solo de Santa Rosa o de La Pampa. La gente tiene que tomar medidas de prevención. Es un virus muy difícil. Si uno suma 180 casos en 30, en un mes vamos a tener 180 por 30”.

Consultado sobre si se analiza el retorno a Fase 2, Vera dijo que la sociedad debe tomar las medidas de prevención. “Usted le puede poner Fase 0, Fase 1 o lo que sea, pero la peor medida es la que no se cumple. Es cierto que hay un sector de la sociedad que no se va a morir o tendrá una pequeña gripe. Y si bien en La Pampa los medios han sido ecuánimes, si se miran los medios nacionales, todos los días dicen cosas que ya no están discutidas, como las cinco medidas de prevención. Por ejemplo, cada vez que uno pide educadamente a alguien que se ponga un barbijo, lo menos que se liga es una puteada”.

“Este es un tema complejo. Si usted cree que es Santa Rosa el que está en problema, le digo que es Santa Rosa, Bahía Blanca, Buenos Aires, París, Madrid, Holanda, donde lo mire. Sí creo que el daño que han hecho ciertos comunicadores a nivel nacional e internacional, es muy grande. Dicen que lo que yo le digo ahora es mentira. Hay cuatro o cinco vacunas que están en primera línea y hay una vacuna (La Sputnik V) que tiene la posibilidad de llegar antes de marzo y hasta hace unos días la criticaban, pero es la única vacuna que llegará antes de marzo”, dijo Vera.

Ocupación de camas y preocupación en Salud

Consultado sobre la ocupación de camas en La Pampa, Vera dijo que hay 63 pacientes internados. “Pero son 1363, pero a eso hay que sumarle las personas aisladas, 4795. Es decir que estamos atendiendo a más de 7000 personas que precisa una llamada telefónica o reclama que el médico no va. Es muy difícil”.

“Ayer en terapia, teníamos 5 pacientes y entraron tres de golpe a respirador y tenemos ocho con respirador. Hemos llegado a tener catorce”, agregó el subsecretario de Salud y explicó que se modificaron las condiciones de aislamiento, priorizando en el interior provincial y no concentrando tanto en General Pico o Santa Rosa.

Por último Vera se manifestó muy preocupado por la moral del personal de Salud. “Estamos muy preocupados, porque los muertos son nuestros. Falleció un compañero acá, otro en Realicó, hay un médico que está saliendo luchando por salir del respirador y todo el personal de salud tiene miedo a enfermarse”.

“Hay sectores muy enojados, que dicen mientras ellos están de fiesta, nosotros nos estamos enfermando y con miedo. El personal de salud está muy preocupado, también está cansado y es uno de los problemas que tenemos”, reconoció Vera.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios