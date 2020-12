Speluzzi no será la capital provincial del Carnaval: los suspendió por los casos de coronavurs

Compartir esta noticia:











El Jefe Comunal Luis Fredes anunció este miércoles que suspenden los carnavales por la cantidad de casos de coronavirus ya que “resulta imposible cumplir el protocolo con el público que asiste a los carnavales”.

Fredes contó que “ya fueron suspendidos los carnavales, de Lincoln, en Gualeguaychú y nosotros también hemos tomado la decisión de no hacerlos. Los carnavales están suspendidos”.

“Nos sentimos mal, porque fuimos creciendo progresivamente. En el 2020 fue extraordinario, tuvimos un público fabuloso, pero lamentablemente por la pandemia no se puede hacer: Me duele en el alma, pero día a vemos que esto no para, que tenemos más contagiados y es imposible hacerlo”, destacó en declaraciones a Infopico.









“Pero Speluzzi, tiene otra atracción. Mi gente y en lo personal somos muy positivos. Cuando empezó todo esto vimos que iba a ser imposible que nosotros hiciéramos los carnavales el año que viene, por lo cual creamos un «Parque Navideño»: Tiene pequeñas cosas, son muy lindas porque fueron hechas artesanalmente y es una invitación para la familia. Este fin de semana vino mucha gente de General Pico a sacarse fotos”, resaltó.

“Son pequeñas cosas que hace a grandes cosas, porque en este momento esto es muy lindo. Speluzzi tiene un verde espectacular, así que los invito a visitar esta localidad. La pandemia, nos perjudico en algunas cosas y en otras nos benefició. Este año se colocaron 16 piletas de natación, eso significa que hay 16 familias, que se van a instalar en Speluzzi”, remarcó.

“Todos los días ves entrar un camión o dos, de diferentes corralones con material para construir. O sea que esas personas, también, se van a establecer en Speluzzi. «El crecimiento de esta localidad en los últimos 4 años es progresivo. Estamos ocupados y preocupados, por este crecimiento para brindar los servicios. La verdad nos preocupa, pero bienvenido sea a toda la gente que elije ir a vivir a Speluzzi, quiere decir que es una localidad acogedora”, afirmó el jefe comunal.

Fredes aprovechó para pedir que el pueblo se transforme en Municipio “porque no se puede trabajar como Comisión de Fomento una localidad que actualmente tiene más de mil habitantes. Los movimientos que tiene la comuna son terribles. No es lo mismos atender a 100 habitantes que a mil. Nosotros ya presentamos el proyecto y se encuentra en la Cámara de Diputados. Esperamos que en el 2021 nos transformemos en Municipalidad”, finalizó.

